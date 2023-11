Corteo e messa per i caduti a Premilcuore

Il Comune di Premilcuore ha organizzato per oggi la celebrazione della Giornata dedicata all’Unità nazionale e alle Forze Armate. La manifestazione avrà inizio alle ore 9.45, con il raduno di tutte le associazioni del paese in piazza dei Caduti. Successivamente partirà il corteo fino alla chiesa di San Lorenzo, dove alle 10 il parroco don Massimo Tumini celebrerà la Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre. Seguirà un momento commemorativo in piazza dei Caduti, con il discorso della sindaca Ursula Valmori e la deposizione di corone presso le lapidi dei caduti della prima e della seconda guerra mondiale poste nella facciata del municipio.

Parteciperanno alla cerimonia il Corpo bandistico ’I Carrettieri’ e gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Premilcuore. Infatti, è ormai consuetudine da anni invitare sempre gli alunni delle scuole alle manifestazioni ufficiali dell’amministrazione comunale, per vivere nel concreto delle celebrazioni civili le date e gli eventi della storia studiati a scuola. Per l’amministrazione comunale attuale, "far partecipare gli alunni delle scuole alla vita civile e pubblica del Comune è un modo per conoscere le tradizioni e farle vivere concretamente".

Quinto Cappelli