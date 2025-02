Corzani (Confesercenti) replica a Zattini:: "Suona la grancassa, io conosco la musica"

Non si fa attendere la replica del direttore di Confesercenti, Giancarlo Corzani (nella foto), alle parole che gli ha rivolto, senza citarlo, il direttore di Ascom Alberto Zattini, durante la conferenza stampa di venerdì. "Siamo su due piani differenti. Lui è abituato a suonare la grancassa, io invece conosco la musica...", si limita a dire Corzani.

Facciamo un passo indietro per capire il contesto. Zattini e gli altri dirigenti di Ascom hanno incontrato gli organi di informazione fornendo loro i numeri dei negozi chiusi in questi anni a Forlì e nel resto del comprensorio. Parliamo di poco meno di 700 attività. Durante l’incontro Zattini ha fatto riferimento a "qualcuno che si è inventato speleologo per 170 metri quadrati di differenza, non è così che si tutela la piccola e media impresa". Confesercenti ha presentato ricorso al Tar contestando 170 metri quadrati di superficie di vendita che fanno parte del progetto della futura Esselunga (il tribunale amministrativo deve ancora pronunciarsi). L’altra parte necessaria a capire il contesto è che Ascom rivendica di aver osteggiato (a differenza di Confesercenti) il progetto che diede poi vita all’ipermercato Punta di Ferro. Sia come sia, dopo aver lavorato qualche anno su temi comuni, le associazioni hanno separato le proprie strade. E l’ultimo botta e risposta tra i direttori ne è la dimostrazione.