Cosa fare se la diga crolla: messaggi test su tutti i cellulari

Scatta domani di D-day. Il giorno della diga. Ossia, la simulazione del collasso del gigante di Ridracoli. Si tratta di un test allert di protezione civile, non ci sarà nessun collasso. Verso mezzogiorno di domani tutti i telefoni cellulari smartphone collegati a celle di telefonia mobile, nei comuni a valle della diga, riceveranno un messaggio di allarme con un suono diverso dalle normali notifiche.

"Chi riceve il messaggio non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio stesso", si raccomandano dalla proteziona civile regionale.

L’invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è ad andare sul sito https://www.it-alert.it/it/ e rispondere al questionario: le risposte fornite permetteranno di migliorare il sistema e renderlo più efficace sui casi reali. "IT-alert è operativo sul territorio nazionale nei casi di competenza del Servizio nazionale di protezione civile, come collasso di una grande diga", ribadiscono alla protezione civile. Per informazioni consultare il sito sito https://www.it-alert.it/it/.