Cosa pensano di Alea i candidati a sindaco?

È ora di essere chiari e onesti, lo chiedo ai candidati sindaci: basta con Alea, la raccolta porta a porta ha portato a mio parere molta più sporcizia nelle vie, nei parchi, sui marciapiedi, eccetera... Si dirà che sono i cittadini a comportarsi male. Forse, ma basta vedere i momenti della raccolta per rendersi conto che qui interessa solo il profitto e nessun controllo. Diverse città medio-grandi stanno tornando al sistema dello svuotamento da parte dei cittadini presso contenitori differenziati per categoria e collocati in punti strategici, senza problemi d’igiene pubblica, a parte qualche caso. Chiedo ai candidati a sindaco di esprimersi su questo tema.

Roberto Contursi