Cosa si sta facendo dopo le esondazioni?

Stasera alle 20.30, presso la sala dell’ex consiglio provinciale in piazza Morgagni, l’incontro ‘L’alluvione un anno dopo. Cosa si sta facendo?’. Introduce Alessandra Bucchi, presidente del Comitato unitario vittime del fango, partecipano Rudi Fallaci, architetto esperto in pianificazione territoriale e Vinigio Ruggieri, ingegnere, già dirigente responsabile del servizio di difesa del suolo. L’incontro è aperto a tutti e disponibile anche in streaming sul canale dell’associazione Nuova civiltà delle macchine.