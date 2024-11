Cosascuola, corsi per allenare la voce

Cosascuola Music Academy di Forlì presenta, tra venerdì 13 e domenica 15 dicembre, ‘La Clinica della voce’, un ciclo introduttivo di quattro percorsi di alta formazione per cantanti, professionisti o amatoriali, aperto a tutti i livelli di preparazione. Si parte venerdì 13, dalle 18 alle 20, con la masterclass ‘Il canto come allenamento al cambiamento della voce’, tenuta dal vocal coach Lucio Donati e dalla logopedista Maddalena Bitelli, e pensata per cantanti che stanno iniziando ad esibirsi e vogliono gestire al meglio lo strumento-voce in situazioni non ottimali, basandosi su un brano che ciascun iscritto dovrà portare per fare esempi pratici sulla voce e sul lessico tecnico.

Il ciclo prosegue sabato 14 dalle 10 alle 16 con ‘Utilizzo del microfono nel canto’, organizzato da Donati insieme al sound engineer Alessandro Fontanini e adatto agli interpreti che vogliono controllare con più consapevolezza il microfono, per raggiungere una maggior competenza tecnica durante i live e migliorare la propria performance. Anche in questo caso, ogni iscritto porterà un brano su cui lavorare individualmente.

Doppio appuntamento per domenica 15: dalle 9 alle 14 si terrà ‘Interpretazione nel canto’, masterclass presieduta dal docente di recitazione e interpretazione Umberto Scida, aperta a cantanti di tutti i livelli, con lo scopo di coltivare una maggior consapevolezza scenica e qualità interpretativa, sviluppando un linguaggio musicale personale attraverso lo studio delle dinamiche vocali, del fraseggio, delle tecniche di articolazione dei suoni e della relazione con il pubblico. Infine, si conclude dalle 15 alle 19 con ‘Il canto gospel – Emozioni sul palco’, corso diretto a interpreti interessati alla musica gospel, tradizionalmente a rischio di abusi a carico delle corde vocali. Attraverso due brani boogie-blues e danza popolare maori, Scida spiegherà come conciliare le esigenze coreografico-comunicative con l’emissione di un buon suono all’interno della musica bianca; mentre il direttore di coro gospel Marco Calcinelli affronterà la musica nera.

L’intero ciclo costa 100 euro a ‘utente effettivo’, che vuole attivamente partecipare alle masterclass. Per gli ‘utenti auditori’, che vogliono solo ascoltare, il prezzo si divide tra le persone esterne a Cosascuola, per i quali l’intero ciclo costa 30 euro, e la singola masterclass 10; gli allievi interni e i partner MEI/Casa della Musica pagheranno 15 euro per il ciclo. I posti sono limitati a 20 persone per masterclass. Tutte le lezioni si terranno presso Cosascuola Music Academy in Viale F.lli Spazzoli 51, nell’auditorium al piano terra. Iscrizione entro domani tramite sms o Whatsapp al 347.4669855.

Sofia Vegezzi