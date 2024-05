Cosascuola, un’estate ricca di appuntamenti

È stato presentato da Luca Medri, direttore di Cosascuola Music Academy, il cartellone degli eventi musicali che si terranno a partire da oggi fino al 30 agosto, con l’obiettivo di creare incontri tra i giovani e i generi musicali e stimolare la loro creatività. Questa sera avrà luogo al Naima, a partire dalle 19.30, la kermesse dei 18 gruppi dei corsi di musica d’insieme. Di particolare importanza sarà la presenza, come ospite, del gruppo dei Luci Ferme che fu presente nel 1998 a Sanremo con ‘Il soffio’. Dopo vent’anni di assenza il gruppo ritornerà in scena e racconterà chi erano, cosa facevano e che cosa faranno. Il costo del biglietto è di 5 euro con prenotazione obbligatoria.

Il 31 maggio, ore 21, il Teatro di Meldola ospiterà un concerto del Trio ‘Quelli della domenica’ con Gabriele Graziani, Enrico Farnedi, Michele Barbagli che presenteranno il loro repertorio di canzoni e di sigle musicali appartenenti all’epoca televisiva del secolo scorso. Sul palco anche allievi di canto di Cosascuola. Biglietto 10 euro con prenotazione obbligatoria. Sempre al Teatro di Meldola si terrà il 1° giugno uno splendido concerto dedicato a due ottimi pianisti: il forlivese Andrea Missiroli e Stefano Maurizi che presenteranno alcuni lavori come ‘Calanchi’ e un’autobiografia musicale ed artistica. Biglietto: 10 euro. Il 13 giugno , alle ore 21, a Comacchio, per il Festival ‘Mare di Musica’. si terrà l’esibizione dei gruppi di Cosascuola. Ingresso libero. Il 21 giugno, ore 21, sarà l’arena estiva Rocca di Ravaldino ad ospitare le 3° edizione di ‘Emergenze Rock’ per band emergenti. Ospiti della serata i Pill Heads . Seguirà il 22 giugno, nel prato del Lago – Lungo a San Piero in Bagno, il concerto per la Festa della Musica Europea con l’esibizione, fra gli altri, di gruppi di Cosascuola. Per due serate, il 30 giugno e il 1° luglio, con inizio ore 21, nei prati davanti alla Rocca/Castello di Meldola, saranno presenti, per il festival, i gruppi di Cosascuola. Il 20 luglio all’interno della Rocca di Ravaldino, Cosascuola propone una ‘battle’ del Liscio contro il Pop, con i Santa Balera (dopo il successo di Sanremo) contro i Ranaway ( vincitori di molti concorsi e premiati recentemente con la targa dell’Afi). Il 25 agosto a Meldola, in occasione della festa del Patrono, saliranno sul palco, in piazza, Andrea Vasumi & Friends e, con loro, gruppi di musica e di danza. Il 30 agosto sul palco del VitignanoStock si esibiranno 4 band di Cosascuola vincitrici di ‘Emergenze Rock’.