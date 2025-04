"Così aiutiamo gli immigrati a integrarsi"

Nei giorni scorsi si è concluso, presso la scuola statale ‘Ambrogio Traversari’ di Portico, il secondo corso di italiano per immigrati e richiedenti asilo, promosso dal Comune di Portico e San Benedetto, dalla Cooperativa Acquacheta onlus e organizzato dalla Scuola di Italiano per stranieri Forli-Cesena (Cpia), con il Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami).

Racconta la consigliera comunale delegata al progetto, Anna Facciani: "La docente Stefania Dezi ha portato all’esame di secondo livello, con passione e competenza, 20 studenti tra adulti e minorenni, che potranno così accedere alla frequenza delle scuole medie".

Al termine del corso è stata organizzata una festa in due momenti: la consegna dei diplomi a tutti i promossi da parte del sindaco Maurizio Monti e della consigliera delegata, una festa fra tutti i promossi con le famiglie, le autorità comunali e i responsabili della scuola. Aggiunge la consigliera Facciani: "Il 7 maggio prossimo, a grande richiesta, inizierà il terzo corso per i principianti e i nuovi immigrati arrivati negli ultimi mesi, desiderosi di conoscere la nostra lingua, per poter accedere al lavoro ed entrare nel nostro tessuto sociale".

Per organizzare l’iniziativa è stato necessario un lungo lavoro di coordinamento da parte della consigliera comunale Facciani, che tiene i contatti con i vari enti per poter al meglio ottenere questo genere di servizi "nel difficile e spesso sottovalutato territorio". La scuola d’italiano per immigrati si svolge non solo nell’edificio della scuola statale primaria, che fa parte dell’Istituto val Montone, con sede a Castrocaro Terme, ma anche in collaborazione con la didattica dell’istituto". Spiega ancora Facciani: "A questo proposito, ci adoperiamo per mantenere aperta la nostra scuola primaria e dell’infanzia che quest’anno ospita due pluriclassi e una sezione infanzia, ben sapendo che un paese senza scuola è un paese destinato a morire. Ecco perché l’amministrazione comunale sostiene il grande impegno delle insegnanti che, proprio avendo un numero più esiguo di studenti, li possono seguire con grande cura, non solo con la didattica, ma anche con il sostegno reciproco, nella speranza che vi sia sempre maggiore sostegno anche da parte dell’Istituto comprensivo".

Sempre in questo contesto, a Portico funziona anche la ‘Scuola d’italiano L’Olmo’ per stranieri, gestita dall’albergo ristorante Al Vecchio Convento, che offre corsi e pacchetti fino a quattro settimane, con studenti che arrivano da tutto il mondo.

