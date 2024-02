Così Bertinoro investirà 5,5 milioni. Ecco le opere più importanti

Il bilancio di previsione 2024–2026 del Comune di Bertinoro è stato approvato durante il consiglio comunale del 6 febbraio. Tra entrate e uscite il bilancio si attesta su quasi 19 milioni con oltre 5,5 destinati agli investimenti. Cifra che include i trasferimenti statali e i fondi per gli interventi urgenti post alluvione. "Nonostante la crescente tensione finanziaria degli ultimi anni – commenta la vicesindaca con delega al bilancio, Elisa Leoni –, la pressione fiscale rimane invariata, mentre vengono mantenuti servizi e agevolazioni, con un lavoro mirato alla ricerca di finanziamenti per scuola e sociale".

Nel corso di quest’anno verrà realizzata la rampa di accesso al palazzo comunale, mentre si intende far partire la ristrutturazione del Nucleo di Cure Primarie di Bertinoro centro. Partiranno anche i lavori per la sistemazione di via Loreta a Fratta Terme nelle zone ammalorate, mentre avrà inizio il cantiere di rigenerazione del tratto centrale, sempre di via Loreta. In concomitanza con la fine del cantiere della rotonda di Panighina, previsto per agosto, partirà la riqualificazione del tratto di via Emilia dall’area ex Mercatone Uno alla rotonda stessa. "Il 2024 vedrà anche partire i lavori del nuovo nido di S. Maria Nuova – spiega la sindaca, Gessica Allegni – e la rigenerazione del tratto centrale della via Santa Croce, insieme alla ricostruzione del marciapiede". Con fondi del Comune si procederà alla progettazione esecutiva della ciclabile sulla via Emilia da Panighina a Diegaro di Cesena e dei due golfi di fermata degli autobus di Capocolle. Per questi due progetti si dovranno reperire risorse finanziarie, così come per i parchi di Santa Maria Nuova e Bertinoro, in zona Badia. Altro progetto nel cassetto in attesa di finanziamento: la rotonda tra la via Emilia e la via Nuova. è stato anche ricordato l’avvio della ristrutturazione della chiesina di Cerbiano "di grande significato per i bertinoresi" ha detto la sindaca.

Matteo Bondi