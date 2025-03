Così è stata sconfitta la sete della Romagna: il racconto in un podcast

A partire da oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, sono disponibili tutte le otto puntate del podcast ’L’acqua che siamo’, realizzato dalla giornalista Michela Monte e dedicato alla storia e al ruolo di Romagna Acque-Società delle Fonti, all’interno di una più ampia riflessione sul valore della risorsa idropotabile nel mondo. Cosa accadde? Arrivò l’acqua dove prima non c’era.

In otto puntate, il podcast racconta come la sete secolare che aveva arso la Romagna da che mondo era mondo, ad un certo punto fu cancellata per sempre. Storie, vicende e personaggi decisivi per chiudere definitivamente il capitolo della sete. Le puntate del podcast sono ascoltabili liberamente al sito https://bewater.life/.