Così il dramma dell’alluvione genera arte

Si chiama ‘L’acqua del duemila’, la mostra che apre domani alle 19 presso la Fondazione Dino Zoli, in viale Bologna: una personale dell’artista Cosimo Veneziano, curata da Nadia Stefanel e Matteo Zauli, in collaborazione con il Museo Carlo Zauli. La Fondazione, in seguito all’alluvione, ha reagito proponendo numerose ricerche artistiche capaci di sollecitare confronti e dibattiti sulla prevenzione e cura del territorio: la mostra dell’artista torinese rientra a pieno in questo filone.

Veneziano, dal 2022 riflette sulla morfologia del paesaggio e indaga, a livello artistico, lo stato dei fiumi italiani, mostrando come gli eventi estremi abbiano messo in difficoltà il bacino idrografico, diventando lo specchio di un disastro ambientale generalizzato. ‘L’Acqua del Duemila’ si materializza in due installazioni realizzate per gli spazi della Fondazione, utilizzando anche tessuti prodotti dalla Dino Zoli Textile. L’artista ha lavorato sulla raccolta dei ricordi degli alluvionati, del maggio 2023, trasformando le memorie intime di chi ha vissuto quei giorni in narrazioni per immagini, costruendo, attraverso il disegno, una mappatura tangibile per raccontare un immaginario collettivo fatto di presenze perdute.

La prima installazione, ‘Senza titolo 2’, è composta da stampe serigrafiche con soggetti animali e porzioni di paesaggi travolti dall’alluvione, con un pattern di piante fluviali. Le fotografie sono state decorate con un intervento pittorico, una colorazione effettuata con le terre prelevate dall’alluvione dal Museo Zauli del 2023. La seconda installazione, ‘Non è cosa’, è un accumulo di circa 300 disegni di oggetti persi durante l’alluvione ed emersi dagli incontri con i cittadini.

Il progetto ’L’Acqua del Duemila’ si compone di altre due fasi precedenti, presentate al museo della Montagna di Torino e al museo Carlo Zauli di Faenza, che saranno in esposizione anche in questo appuntamento conclusivo: una scultura che si ispira all’iconografia della Fontana del Po in Piazza CLN a Torino e cinque vasi realizzati in collaborazione con la bottega Gino Geminiani e con il tornitore Roberto Reali, che omaggiano l’opera ceramica di Lucio Fontana.

In mostra anche altre due opere, realizzate in occasione dell’alluvione del maggio 2023: un lavoro fotografico di Silvia Camporesi dal progetto ‘Fragile Sublime’ a cura di Nadia Stefanel, stampato su tessuto Dino Zoli Textile; e l’opera ‘We are not alone’ di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, acquisita dalla Fondazione per sostenere la raccolta fondi per le famiglie alluvionate. La mostra sarà visibile fino al 7 giugno. Da martedì a giovedì 9.30-12.30, venerdì, sabato e domenica 9.30-12.30 e 16.30-19.30, chiuso lunedì e festivi. Ingresso libero.