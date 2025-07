"Così il parco pubblico ’Cappelli’ ora è diventato più inclusivo"

La sistemazione del progetto ‘Parco pubblico Carlo Alberto Cappelli, un soffio d’inclusività’ di Rocca San Casciano si è conclusa nei giorni scorsi con la realizzazione della cancellata come ultimo intervento. Spiega il sindaco di Rocca, Marco Valenti: "Il progetto, relativo alla sistemazione del parco, ha realizzato una serie di interventi atti a migliore l’accessibilità, la visitabilità e l’utilizzo di spazi esterni già esistenti. L’area è caratterizzata da essenze arboree autoctone consolidate dove trovano spazio percorsi ben pavimentati con piccole area sosta per la convivialità, un’area gioco bimbi, un piccolo impianto sportivo composto da campo da tennis e campo da calcetto per ragazzi e adolescenti. Attraverso una passerella sul fosso di San Antonio, si arriva alla piscina comunale".

Grazie al progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, con un contributo di 50.000 euro, la piscina comunale è stata dotata di un sollevatore meccanico per persone con ridotte capacità motorie, "mentre l’area gioco – prosegue il sindaco – è stata completamente rinnovata e il manto da gioco del campo da calcetto è stato sostituito con uno nuovo e l’ingresso al parco è stato ri-progettato per offrire la giusta visibilità a tutti quegli interventi che hanno composto il progetto e che sono in esso contenuti rendendolo così un parco pubblico che accoglie le esigenze di tutte le generazioni della comunità rocchigiana".

Quinto Cappelli