Così il Pd ritrova i ’fuoriusciti’ di Articolo 1

Un salone comunale quasi pieno ha accolto ieri mattina l’assemblea pubblica del Partito Democratico insieme ad Articolo 1, un percorso congressuale comune per portare alla definizione di progetti e linee programmatiche di quello che sarà il futuro del maggiore partito di centro sinistra con il ritorno di coloro che erano fuoriusciti, seguendo l’ex segretario Pier Luigi Bersani, all’epoca di Matteo Renzi.

Un ritorno a sinistra? "La nostra è un’area progressista e siamo molto contenti di ritrovare alcuni compagni di viaggio – spiega il segretario territoriale, Daniele Valbonesi –, ma questa fase congressuale che è iniziata a livello nazionale non solo è aperta ad Articolo 1, che ha deciso di condividere il congresso con il Pd, ma anche a tutti coloro che si riconoscono in un’area progressista quale noi siamo. A livello territoriale sono molte le persone che si stanno avvicinando, non solo di sinistra". Lo stesso Valbonesi ha fatto gli onori di casa insieme alla segretaria territoriale di Articolo 1, Monica Fucchi. Circa 150 le persone presenti che hanno prima ascoltato i due messaggi di apertura lavori dei segretari nazionali, Enrico Letta, per il Partito democratico, e Roberto Speranza, per Articolo 1. Sono intervenuti anche i segretari regionali, Luigi Tosiani e Roberta Agostini.

Dopo i saluti di rito e la spiegazione delle varie fasi congressuali che porteranno a votare la prossima settimana il ‘Manifesto dei valori e dei principi’, sono seguiti gli interventi da parte degli intervenuti. Hanno preso la parola sia militanti del Pd che di Articolo 1, portando la loro visione del ruolo che dovrebbe avere il Pd in questa società che cambia e dell’azione politica che dovrebbe svolgere. La fase congressuale si concluderà il 26 febbraio con le primarie nazionali per l’elezione del segretario del Partito.

A livello locale, invece, a ottobre scadrà il mandato del segretario Valbonesi. "Ho ribadito – spiega lo stesso – che sono disponibile anche ad anticipare il rinnovo delle cariche in vista dell’impegnativa stagione di amministrative del prossimo anno". A giugno di quest’anno invece si andrà a votare a Galeata. "Stiamo lavorando insieme ad altri – spiega Valbonesi – sul programma e a fine gennaio esporremo le nostre idee in un’assemblea pubblica".

Su eventuali alleanze, terzo polo e Movimento 5 stelle, per le prossime amministrative del 2024, "prima chiudiamo il congresso – conclude il segretario –, poi ne parleremo".

Matteo Bondi