Così il teatro valorizza il nostro Appennino

L’Appennino forlivese e il Parco nazionale sono diventati il palcoscenico ideale degli spettacoli teatrali proposti da due importanti ed affermate realtà culturali di Cesena come il Teatro Zigoia e Altrove – spettacolo teatrale dal vero. Positivi infatti i dati sulla partecipazione relativi alla decima edizione di ‘Escursione Teatrale e Monti Orfici 2022’ proposti in collaborazione con Chen Fa a.s.d. e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Consiglio Regionale Emilia - Romagna e al contributo e al supporto del Parco nazionale delle Foreste casentinesi Monte Falterona e Campigna.

"Gratitudine ed entusiasmo. Con queste due parole riassumo la decima edizione di Escursione Teatrale e Monti Orfici – afferma Andrea Valdinocci di Teatro Zigoia, direttore artistico dell’iniziativa – È stata un’edizione molto partecipata, si sono aperte lunghe liste di attesa per ogni appuntamento, anche per gli eventi più sperimentali di Monti Orfici. ‘La Notte dei Canti in Cerchio’, ad esempio, ha richiamato oltre 150 partecipanti che, con profondo rispetto e attenzione dell’ambiente circostante, hanno raggiunto a piedi l’area delle Cortine, in mezzo alla selvaggia natura della Valle di Pietrapazza per una lunga sessione di canti circolari dal tramonto all’alba guidati da dieci direttori di coro internazionali (Brasile, Svizzera, Francia, Filippine, Italia); e anche l’evento ‘E se un tendone da circo e le montagne…’, svoltosi a Corniolo, ha portato un enorme tendone bianco da circo della compagnia internazionale ‘Nicole&Martin’, con spettacoli teatrali e laboratori interdisciplinari per un’intera settimana".

Sono nate inoltre nuove collaborazioni con realtà locali come le Pro loco di Corniolo – Campigna e Santa Sofia e con l’associazione Dos Dias, che gestisce il rifugio ‘Trappisa di Sotto’, ed anche con il Festival ‘Di Strada in Strada’ di S. Sofia, che ha ospitato lo spettacolo di narrazione teatrale ‘Iros Anghelos- messaggero di Primavera’. Sempre più presente in tutto l’arco dell’anno anche Altrove – Teatro dal Vero Aps con un progetto speciale dedicato alla memoria e al recupero delle storie dei borghi abbandonati o ‘polvere’ che punteggiano la montagna. L’associazione cesenate dal 2017 promuove infatti la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale della Romagna meno conosciuta, concentrandosi principalmente sulle piccole comunità, che spesso restano ai margini dei programmi culturali, portando spettacoli teatrali gratuiti di improvvisazione e non solo in tanti borghi della Romagna appenninica e collinare. Una presenza costante con spettacoli coinvolgenti che sono stati proposti in località dell’alto Bidente e dell’alto Savio come Collina di Pondo, Poggio alla Lastra, Ridracoli, nati sulla scorta di letture di libri, giornali d’epoca, memorie orali e racconti di persone del luogo che danno voce a storie dimenticate di fantasmi e a strani episodi, ma anche a storie vere che riemergono, dopo l’emigrazione biblica che ha caratterizzato le vallate appenniniche a partire dal secondo dopoguerra, grazie ai bravi attori di Altrove Teatro.

Oscar Bandini