"Così insieme abbiamo costruito un vulcano"

"Da una difficoltà inaspettata è nata un’incredibile storia di creatività e inclusione. A seguito della chiusura del Centro Socio Riabilitativo ‘Conte Camillo’ della Cad di Rocca San Casciano, durata diversi mesi in seguito all’alluvione del settembre 2024, è stata avviata una collaborazione speciale con il Centro Socio Riabilitativo ‘Max Ten’ di Forlì. Questo incontro ha dato vita a un progetto unico, capace di unire persone e idee in un’esperienza straordinaria".

A raccontare la storia sono l’educatrice Laura Asirelli e Mihaela Butnariu, rispettivamente educatrice e operatrice socio sanitaria del Conte Camillo. Aggiungono le operatrici: "Il Max Ten, che ha incentrato la propria programmazione sui quattro elementi della natura (Terra, Acqua, Aria e Fuoco), nel 2024 ha aperto le porte agli ospiti e operatori del Centro di Rocca, creando un connubio inaspettato tra il tema della forza della natura e quello dell’amicizia, fulcro delle attività socio riabilitative in programma nel Centro di Rocca. Durante un momento di condivisione è poi nata l’idea di visitare il Monte Busca, località fra Portico e Tredozio, noto per inglobare il vulcano più piccolo del mondo. L’entusiasmo del gruppo per quella gita l’ha resa un’avventura memorabile, culminata con un’ispirazione creativa: realizzare un vulcano artigianale da donare agli amici del Max Ten per ringraziarli dell’ospitalità".

Così il laboratorio artistico si è trasformato in un’opportunità di crescita e condivisione. Utilizzando materiali di recupero come cartapesta e bottiglie di plastica, gli ospiti del Conte Camillo hanno dato forma a un vulcano colorato, simbolo della loro unione e della loro forza collettiva. "Ognuno – raccontano Laura e Mihaela – ha contribuito con il proprio talento, dimostrando che le differenze possono essere superate attraverso il lavoro di squadra e la creatività".

Ma non è finita qui. Per rendere il progetto ancora più speciale, i ragazzi del Max Ten e del Conte Camillo hanno coinvolto l’Istituto Tecnico Industriale Statale (ITIS) di Forlì, dove gli studenti, con il supporto del proprio docente e di un’educatrice, hanno aiutato a creare un’eruzione simulata del vulcano. Commentano Laura e Mihaela: "L’evento, realizzato grazie al preside Marco Ruscelli e al vicepreside Gianluca Parisi, è stato un momento di festa e condivisione. La reazione chimica che ha dato vita all’eruzione ha riempito il laboratorio di entusiasmo, risate e applausi, sancendo una collaborazione all’insegna dell’inclusione sociale". Ora il vulcano realizzato dai ragazzi del Conte Camillo campeggia con orgoglio nel salone principale del Max Ten, simbolo non solo di un’opera d’arte, ma anche di resilienza, amicizia e collaborazione. "Rappresenta la forza dell’unione, il superamento delle difficoltà e la capacità di trasformare le sfide in opportunità, un’esperienza che lascia un segno indelebile, trasformando un mese difficile in un’esplosione di speranza".