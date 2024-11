Così la città si ricordò del futuro. Gli 80 anni della pace ritrovata

Per l’80° anniversario della Liberazione, il Comune ha organizzato una serie di eventi, da domani al 21 novembre, per onorare la memoria dei caduti in guerra. Si parte domani alle 10.30 nel salone comunale (ingresso piazza Saffi 8) con la presentazione alle scuole di ‘Italian Victory 1944-45’, realizzato in collaborazione con l’Associazione Senio River.

L’incontro verrà replicato alle 20.30 e sarà aperto alla cittadinanza. Alle 15 invece, nella sala ex consiglio della Provincia (piazza Morgagni 9), Gabriele Zelli terrà la conferenza ‘Novembre 1944: i giorni della Liberazione della città’. Verrà ricordata l’impresa compiuta dai genieri britannici del 7° Field Squadron Royal Engineers, che costruirono in pochi giorni un ponte sul fiume Ronco, contribuendo alla liberazione della città. Giovedì alle 9.30 è in programma la cerimonia di commemorazione dell’eccidio di Vecchiazzano (via Castel Latino, angolo via Magellano), alla presenza degli studenti della scuola elementare ‘Peroni’. Alle 20.30 in sala Mazzini (corso della Repubblica 88) è il turno del docu-film ‘Ricordare…il domani’, con immagini tratte dall’archivio storico dell’Udi provinciale.

Venerdì alle 20 all’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (via Albicini 25) si terrà l’apertura di Casa Saffi con l’inaugurazione della mostra ‘Linea Gotica’. Alle 20.45 è prevista la presentazione del libro ‘Linea Gotica. L’attacco. Agosto-ottobre 1944’. La giornata termina alle 22 con il concerto della band ‘L’essenziale’.

Sabato alle 9.30, Forlì celebra, in piazza Saffi, la Liberazione alla presenza del sindaco e delle autorità cittadine. Verranno deposte le tradizionali corone e a onorare i militari scomparsi sarà il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile ‘Trieste’. Alle 10 il corteo si sposta nel salone comune dove sono in programma alcuni interventi istituzionali. In quell’occasione verrà presentato il progetto curato dagli alunni del liceo artistico musicale ‘Canova’. Al termine dell’incontro sarà posata la pietra d’inciampo dedicata ad Adriano Casadei (viale Bologna 7). Il ricco programma prosegue alle 14.30 al Sacrario dei Caduti (corso Diaz 95) con l’inaugurazione della mostra ‘I gruppi di combattimento e la guerra di Liberazione’. A seguire è previsto il convegno ‘Sei nomi per la riscossa: i gruppi di combattimento nella guerra di Liberazione’. La giornata si chiude alle 16.30 in Salone Comunale con il concerto dalla Banda Città di Forlì.

Dal 9 al 30 novembre all’abbazia di San Mercuriale aprirà i battenti anche la mostra ‘I sentieri di speranza. Odissea della libertà. Il destino dei polacchi durante la guerra mondiale’. Domenica alle 16, è invece il turno della conferenza ‘L’eredità della storia del 2° Corpo d’Armata Polacco’. Le celebrazioni proseguono anche lunedì 11 alle 20.45, alla sala parrocchiale di San Martino in Villafranca (via Lughese 135) con una raccolta di testimonianze e letture dei fratelli Fabbri.

Martedì 12 alle 18 alla sala Dioniso a Casa Saffi (via Albicini 25) è in programma la presentazione del libro ‘Ora e sempre storie della Resistenza’ e il giorno seguente alle 20.30 alla polisportiva Treossi (via Pigafetta 19) è prevista una serata in ricordo dell’eccidio di Vecchiazzano. Ultimo appuntamento giovedì 21 alle 20.30 al ‘Palazzone’ di Villafranca (via XIII novembre 1944, 88): serata dedicata all’incontro ‘Diario di guerra di don Antonio Luigi Zattini’. Per informazioni: 0543.712343 - eventiistituzionali@comune.forli.fc.it.

In realtà, nel panorama delle celebrazioni, c’è un prologo già oggi, a Roncadello, alle 20.30, al polisportivo Cimatti, quando Marco Dal Monte proietterà le immagini dellla guerra con particolare riferimento ai territori forlivesi.

Valentina Paiano