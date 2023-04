Così la cucina romagnola sposa quella di Copenaghen

"La cucina romagnola del futuro? E’ quella della tradizione che si contamina con altri gusti di cucine europee". Lo sostiene Matteo Cameli, chef Al Vecchio Convento di Portico che venerdì e sabato ospita a cena Angelo Giugliano, chef de Partie Noma di Copenaghen. Spiega Cameli: "Presenteremo un menù a quattro mani che farà venire l’acquolina in bocca ai buongustai anche della cucina romagnola, che s’incontra con quella napoletana e nordeuropea". Si parte dall’antipasto, con tortarella alle alghe, piselli e tuorlo marinato; rosti di patate e tartufo nero; tartare di cervo, olio affumicato, crema di carciofi, salsa al tuorlo e whisky, lardo, carciofi fritti; zucca e funghi al beurre blanc, salsa al prezzemolo, maionese ai porcini. Due i primi: spaghetti al latte di nocciola e noci, burro affumicato, colatura di alici; rigatoni con fondo di verdure, centrifuga di erbe, fave e funghi. Secondo: costine di cervo, riduzione di alga kombu, insalata di misticanza e aceto di mele. Dulcis in fundo: gelato al koji; cioccolato bianco bruciato, olio al pino. Il prezzo? Con vini esclusi 70 euro, 95 con vini abbinati (gradita la prenotazione: 340.5129897 e 0543.967053). Racconta lo chef Giugliano, 28enne originario di Napoli: "Ho iniziato all’estero, in particolare in vari ristoranti di Londra. Ma la mia ambizione di imparare mi ha portato in Danimarca, stabilendomi per sei anni a Copenaghen. Lì ho sono cresciuto nel ristorante Barabba con il sommelier Riccardo Marcon e lo chef Marco Cappelletti. Poi sono approdato al Noma, dove ho fatto la mia più grande esperienza". Aggiunge Cameli: "Proprio al Noma, ristorante fra i più importanti al mondo, ci siamo conosciuti, decidendo subito di collaborare, uniti dalla passione per le erbe selvatiche, la selvaggina e i funghi".

Quinto Cappelli