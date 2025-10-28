"Così la Fiera dei Santi valorizza i prodotti locali"

Primo novembre a Civitella e in Val Bidente all’insegna della tradizionale Fiera dei Santi. L’organizzazione è affidata all’associazione Fiera dei Santi e alla Pro loco con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l’Associazione regionale allevatori e il supporto del volontariato locale. La ‘Mostra Capi Bovini e Mercato dei Vitelli da Ristallo e animali da cortile’ è uno dei momenti più attesi. Infatti il comune bidentino da anni scommette sull’agricoltura e questa fiera, le cui origini risalgono al XVII secolo, è diventata la vetrina dei prodotti di qualità del territorio. Oggi l’esposizione dei capi di bestiame si è in parte ridotta, ma grazie alla presenza di mucche, tori (ma non mancheranno anche i suini con la mora romagnola) e numerose razze di animali da cortile, produttori e consumatori si incontreranno in piazzale Berlinguer fin dal mattino dove si svolgeranno diverse iniziative con l’intento di valorizzare le produzioni e i produttori della zona.

"Civitella è un comune a decisa vocazione agricola – precisano il sindaco Claudio Milandri e l’assessora all’agricoltura Lisa Paganelli – come dimostra il successo del mercato contadino domenicale ‘Voler bene alla terra’. Qui la linea biologica si sta decisamente affermando, con migliaia di capi di bestiame dai bovini ai suini, agli ovini passando per le aziende avicole. Ma nell’ultimo decennio hanno preso vigore anche i produttori di castagne, formaggi, salumi, miele, marmellate a indirizzo biologico, naturalmente le ciliege, senza dimenticare alcune aziende vitivinicole di qualità della valle del Bidente. Civitella è inoltre – concludono – uno dei centri principali del Distretto Biosimbiotico".

Il programma della Fiera è il seguente: dalla mattina fino a sera ampio mercato ambulante; mostra di capi bovini e animali da cortile in piazzale Berlinguer (ore 8-13); mercatini gastronomici, di artigianato e opere dell’ingegno; stand gastronomico a cura della Pro loco all’interno nella Rocca del Castello; stand gastronomico a cura di Auser Civitella con tortelli alla lastra; spettacoli itineranti; negozi e ristoranti aperti in tutto il paese; esposizione di macchine agricole d’epoca e trattori in piazzale Berlinguer, ‘Pompieropoli’ per i bimbi a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Civitella.

"Questo appuntamento coinvolge tutta la rete commerciale del paese e i produttori – conclude il presidente della Pro loco Giovanni Felice –, ma in particolare i volontari delle varie associazioni del paese che si mettono all’opera fin dal primo mattino per dare una mano a valorizzare le peculiarità che ci contraddistinguono".

Oscar Bandini