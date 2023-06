Così nacque Forza Italia a Forlì "Grazie al suo entusiasmo scendemmo in politica"

"L’ormai famosa discesa in campo di Silvio Berlusconi accese gli entusiasmi di tanti, come me, che in precedenza non avevano mai fatto politica attiva".

Stefano Gagliardi, direttore generale di Assoavi, l’associazione nazionale produttori avicunicoli, trent’anni fa fu uno dei principali fondatori dei circoli di Forza Italia nel Forlivese. Per tanti anni ha rappresentato il volto del partito di Berlusconi nel nostro territorio, con una lunga attività anche nelle istituzioni locali.

Gagliardi, come nacquero i primi club azzurri?

"Era il dicembre del 1993 e con alcuni amici come Sergio Urizio, il compianto Marco Galassi, Giuseppe Palmisano e altri, fondammo i primi circoli. Ne sorsero anche altri, spontaneamente, che poi confluirono in uno solo. Nel 1995 ci presentammo per la prima volta alle elezioni comunali con l’avvocato Elliott Fontana come candidato sindaco".

Cosa ricorda dei vostri incontri con il cavaliere?

"Trasmetteva una grande energia, mai visto una persona che sapesse infondere una carica positiva come faceva lui. Inoltre riusciva sempre a trovare la battuta o un’uscita scherzosa in qualsiasi situazione. Nei primi tempi non avevamo neppure una sede e noi di Forza Italia, a Forlì, ci riunivamo in via Punta di ferro negli uffici della Mediolanum".

Non riusciste mai a portare Berlusconi a Forlì: perché?

"È il nostro grande rammarico, ce lo siamo chiesti molte volte con Antonio Nervegna, che è stato a lungo responsabile provinciale del partito, oltre che consigliere regionale. Berlusconi venne a Ravenna, a Cesena, a Modena: perché non a Forlì, a dire il vero, non lo so. Forse la mancanza di un coordinatore regionale di Forza Italia può aver influito".

Era noto per non intervenire su temi prettamente locali: è così?

"Sì, lo confermo, ha sempre rispettato gli organi locali. Fatti salvi i principi di base come il liberalismo, la libera impresa e la sussidiarietà, sulle questioni del territorio lasciava che fossimo noi a decidere".

Le viene in mente l’ultima volta che lo ha visto?

"Circa dieci o dodici anni fa, a Roma, in una sala della Camera. Eravamo andati nella capitale assieme a Luca Pestelli, il cavaliere si fermò per scambiare due battute".

Un’immagine in poche battute?

"Berlusconi nel nostro Paese ha cambiato la politica, lo sport, la tv, l’economia. Questo è fuori discussione, anche se i personaggi così grandi sono ovviamente sempre controversi. Ma se oggi abbiamo un governo di centrodestra lo dobbiamo a lui, che trent’anni fa ’sdoganò’ la destra italiana. Noto che ultimamente si sta rivalutando il suo operato anche da parte di chi lo ha sempre combattuto".

Chi potrebbe raccogliere l’eredità politica di Berlusconi?

"Il vuoto che lascia è incolmabile ed è sempre difficile fare affermazioni del genere. Personalmente poi, non ho ruoli a livello cittadino, a parte che nel 2019 ho animato la lista civica che contribuì all’elezione del sindaco Zattini. Ciò premesso, credo che gli attuali ministri Antonio Tajani e Anna Maria Bernini, in ambito nazionale, siano punti di riferimento importanti. Berlusconi aveva un consenso personale fortissimo, ora occorre giocare di squadra".

Fabio Gavelli