"Così ora suono insieme ai Baustelle"

Lo scorso giovedì, nell’auditorium San Giacomo, un giovane musicista forlivese ha accompagnato alle tastiere l’esibizione del cantante dei Baustelle Francesco Bianconi, a Forlì per un incontro nell’ambito del festival del Buon Vivere. Lui si chiama Alberto Bazzoli, ha 35 anni e ha passato la sua infanzia e adolescenza a Forlì, per poi diplomarsi al conservatorio di Ferrara e trasferirsi a Milano, dove ha avviato la carriera da compositore e art director, caratterizzata da uno studio profondo dell’organo Hammond. Reduce dalla pubblicazione del suo album da solista ‘Missori’, Bazzoli collabora ormai stabilmente proprio con i Baustelle, gruppo simbolo dell’indie rock italiano, che ha accompagnato nella pubblicazione degli ultimi dischi ‘Elvis’ e ‘El Galactico’ e con cui calcherà i palchi dei principali palazzetti italiani nel prossimo tour.

Alberto Bazzoli, quali ricordi del suo vissuto a Forlì sente abbiano formato il suo gusto musicale?

"Quando ero ragazzo Forlì era una città musicalmente molto attiva, e ho iniziato a suonare spinto dai miei compagni al liceo Morgagni, che si trovavano a suonare per passare del tempo insieme. Nessuno suonava le tastiere, e così è nata la mia passione".

Quali luoghi di Forlì considera fondamentali nel suo percorso artistico?

"Da adolescente c’erano tantissimi posti che davano la possibilità anche ai giovani inesperti di esibirsi, spazi più piccoli che purtroppo oggi stanno sparendo. Mi ricordo in particolare il Naima, un punto d’aggregazione che organizzava sempre concerti diversi e che è quindi stato impattante per me a livello formativo".

Secondo lei, in che modo le politiche culturali locali potrebbero sostenere oggi i giovani musicisti forlivesi?

"Innanzitutto, organizzando concerti di generi musicali diversi, che possano attrarre un pubblico eterogeneo ed educare le persone ad ascoltare cose diverse da quelle che si sentono in tv o alla radio. E poi, ma questo riguarda i gestori dei locali, dare l’opportunità ai ragazzi di esibirsi davanti a 40, 50 persone: è fondamentale per i giovani stare negli ambienti fisici".

In che modo la cultura e l’atmosfera di Forlì si riflettono nelle sue composizioni?

"Sento che ci vuole ancora del tempo affinché io possa comporre un brano ispirato a questo territorio: mi serve ancora del distacco".

Quali sono le sue fonti d’ispirazione musicale?

"Sono sempre stato onnivoro a livello musicale, e tutt’ora continuo ad ascoltare molte cose e a mischiare differenti modi di suonare. Il primo amore è stato per i Doors e oggi protendo verso il blues, il jazz e il library".

Come si sviluppa il suo processo creativo quando si approccia ad un nuovo pezzo?

"Lascio che ad ispirarmi sia un’immagine, dei riferimenti ambientali che evocano un’idea visiva nella mia testa".

Com’è nato il rapporto professionale con i Baustelle?

"Ho conosciuto Bianconi nel 2022. È stato lui a contattarmi quando, cercando su YouTube un video che spiegasse l’uso di uno strumento musicale di cui io mi intendo, è rimasto colpito da un filmato in cui suonavo. In quel periodo stava cercando nuovi musicisti per riformare la band dopo il Covid, così mi ha scritto su Instagram e ci siamo incontrati poco dopo. I Baustelle sono una band unica nel panorama musicale italiano, soprattutto per l’indie rock, quindi è tutt’ora formativo per me poter rivisitare le loro canzoni storiche unendovi il mio percorso personale, e lavorare insieme ai nuovi pezzi".

Sofia Vegezzi