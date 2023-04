"Così riportiamo i ragazzi a vedere l’Opera"

Una lodevole iniziativa di alto spessore culturale dal titolo ‘Mettiamoci all’Opera!’ è stata realizzata dall’associazione InArte di Forlì. Nella parola ‘Opera’ è condensato il significato dell’iniziativa: si tratta dell’opera lirica ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini che sarà presentata il 9 maggio (ore 14,30 per le scuole e ore 20,45 per la città) al teatro Testori, via Vespucci 13, Forlì. L’idea di mettere in scena un’opera lirica è nata dal fatto che questo importante genere musicale sta scomparendo e sono pochi i giovani che lo conoscono.

"Noi di InArte – ha sottolineato Ilaria Mazzotti – vogliamo consentire all’opera di tornare ad emozionare e ad appassionare il pubblico di bambini e famiglie attraverso la sua meravigliosa riscoperta". Grazie all’aiuto di sponsor e sostenitori, il progetto è stato realizzato coinvolgendo varie classi delle scuole primarie e secondarie di Forlì all’interno dello spettacolo e facendo loro conoscere e apprezzare musica, personaggi, costumi e scene. I protagonisti dell’opera saranno quattro bravissimi interpreti: Federico Buttazzo (Conte d’Almaviva) tenore, Gianandrea Navacchia (Figaro) baritono, Daniela Bertozzi (Rosina) mezzosoprano, Roberto Gentili (Don Bartolo) baritono, con la direzione di Jacopo Rivani dell’orchestra La Corelli. A collegare i vari momenti della storia sarà l’attrice e narratrice Francesca Tisano del teatro Testori.

Inoltre le scenografie sono realizzate dalla classe 3ªE del liceo artistico e musicale Canova di Forlì sotto la guida di Cristian Casadei. L’ingresso alla recita è gratuito e, chi volesse prenotarsi, può inviare una mail [email protected]

Agli spettatori che volessero cantare dalle platea, ad esempio la celebre aria del Barbiere ‘La calunnia’, verrà inviato un link con testo e melodia. La partecipazione attiva di adulti e bambini è un ottimo segnale per diventare appassionati dell’opera lirica. Questo è lo scopo di InArte che sostiene la musica come linguaggio fondamentale per lo sviluppo di sensibilità e intelligenza oltre ad essere un’apertura verso gli altri. "Siamo accomunati in questo lavoro di conoscenza e diffusione della Bellezza – scrive l’assessore Valerio Melandri – amministratori e artisti, insegnanti e allievi. E’ il vero lavoro culturale, quello che cambia noi stessi e perciò la storia della nostra città". Le offerte raccolte nella serata saranno devolute a favore della ricerca di Ammp (Associazione Morgagni malattie polmonari).

Rosanna Ricci