Così rivivremo la mitica epopea al ritmo del jazz

Io rimango per un po’ interdetto, annichilito e non riesco a replicare. Poi ci rimugino tutta la notte e la mattina successiva mi metto davanti al computer e mi vengono fuori questi pensieri che rivolgo a tutte quelle migliaia di persone che sono venute ad assistere ai nostri concerti in questi 30 anni, più 10 anni di eventi vari. Ho portato a Forlì 7 mila 125 musicisti da tutto il mondo e ben 335 mila spettatori amanti del jazz e del blues, e li ho fatti ’appassionare al ’Naima’, nome magico ed esotico, tanto più magico ed esotico se pensiamo che è allignato in un angolo tranquillo della Romagna. E a questo sogno ci hanno creduto in tanti, l’elenco pare incredibile, inaugurato da Chet Baker, astro splendente di quella musica che ci ha fatto crescere dentro una nostalgia che altrimenti non ci sarebbe, come questo posto, che è il posto naturale di questa nostalgia, dove la musica è stata padrona accogliente e ospitale, dove generazioni di desideri, sogni, vittorie e sconfitte hanno avuto la luce del palcoscenico e i bicchieri per brindare o dimenticare.

La storia importante del Naima è la storia di 30 anni di sfide combattute contro ogni evidenza e buon senso. Il luogo di questa epopea è il segno tangibile che la storia e la memoria della musica che davvero ha cambiato gli anni in cui è stata vissuta ed ascoltata, è un documento vivente. Così, il Naima ha fatto di Forlì una città di molte e stratificate piccole metropoli: il circolo Karl Marx, la prima sede del club, il Ciaika, la Vecchia Stazione, la Taverna Verde, l’affetto di Martin Scorsese e il Liveinvolvo di Vinicio Capossela; la storia di una musica che ha cercato il mainstream è l’ha trovato anche a costo di bilanci in rosso e detriti a frenare la corrente, conti che non tornano e soddisfazioni difficili da raccontare a meno che uno non possa dire ’Io c’ero’. Quindi propongo una serie di eventi per l’autunno e farò i salti mortali per poter realizzare 40 performances, tra concerti, mostre, convegni, film, video, libri, fumetti, che renderemo noto quanto prima.

Michele Minisci, fondatore del Naima club