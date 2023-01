Così si previene l’Alzheimer

E’ in partenza un corso per contrastare l’insorgenza dell’Alzheimer promosso da Anap Confartigianato Forlì e Rete Magica. Il progetto ‘Movi-menti, buone pratiche per un salutare stile di vita’ è pensato per le persone over 60, in buona salute, che vogliano prendersi cura di mente e corpo per prevenire future eventuali patologie legate all’invecchiamento. Si tratta di 15 incontri, per l’allenamento cognitivo e motorio, con un approfondimento sullo stile di vita alimentare, così da acquisire nuove competenze per occuparsi al meglio di sé. Il corso sarà illustrato oggi nella sede di Confartigianato Forlì, in viale Oriani 1, durante un incontro a libero accesso dalle 17.30, durante il quale sarà possibile iscriversi. Il corso è riservato a un massimo di 12 partecipanti.

Matteo Bondi