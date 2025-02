Così sulla tela emergono le storie (e le vite) dietro ai volti

La mostra ‘Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie’ è stata aperta al pubblico domenica e continuerà presso i musei San Domenico fino a domenica 29 giugno, dalle 9.30 alle 19 nei giorni feriali (9.30-20 nei weekend e nei festivi). L’esposizione è partita subito con 900 visitatori, 30mila prenotazioni e numerosi riscontri positivi. In un percorso che affronta il ritratto dall’antichità ai giorni nostri, sono molti gli spunti di analisi e di riflessione.

Alla ricca e variegata produzione artistica che caratterizza il genere dell’autoritratto, appartengono anche dipinti che non hanno nulla da spartire con l’idea di volti che ci guardano da sfondi più o meno neutri; eppure sono autoritratti anch’essi, scene composite nel quale l’artista si inserisce, dipingendosi in contesti che delineano il suo stile. A rappresentare questa nutrita sezione, nella mostra al San Domenico troviamo anche opere come ’La carrozza. Passeggiata alle Cascine’ dei fratelli spagnoli Antonio e Xavier Bueno, e ’La lezione. (Direste mai che questo è un uomo?)’ di Pietro Annigoni; due dipinti che rappresentano il periodo dei ’Pittori moderni della realtà’, una breve ma intensissima stagione della pittura italiana, sbocciata nel periodo 1947-’49, che vide un raccolto gruppo di pittori assumere su di sé l’eredità dei Valori Plastici e del Realismo Magico in difesa della ’grande tradizione pittorica’. Ne ’La lezione’ di Annigoni, colpisce la teatralità della scena, fra il Maestro e il suo allievo storico Nando Bernardini con in mano il bozzetto di una figura femminile, probabilmente la modella al suo fianco; ma a colpire è soprattutto il caravaggismo crepuscolare della luce e la presenza del manichino, logoro e stracciato rispetto a quelli di De Chirico, che rappresenta l’inesorabilità del tempo che passa, con allusioni alla ’Lezione di anatomia’ di Rembrandt. ’La carrozza. Passeggiata alle Cascine’ è invece la prima tela su cui i fratelli Bueno incrociarono i pennelli autorappresentandosi su un fiacre, in abiti eleganti e cappello, atteggiandosi a facoltosi turisti in visita a Firenze in compagnia della moglie di Xavier, la scrittrice svizzera Julia Chamorel, e di un amico comune. La suggestione cinematografica della composizione, fissa l’immobilismo dei comprimari, mentre i fratelli Bueno guardano verso l’osservatore. Dipinto nel 1942, quando i due artisti si trovarono bloccati in Italia per non ritornare nella Spagna franchista, il dipinto esprime il senso di un allegorico confinamento e i personaggi bloccati e silenti raccontano una precisa autobiografia, in un’atmosfera senza tempo, dove la realtà irrompe con i suoi feticci: il quotidiano ’La Nazione’ ripiegato tra le mani di Antonio, e il volo discreto di un piccolo aereo che si staglia nel cielo: il viaggio immobile dei fratelli Bueno durante gli anni tragici della guerra, eleva la carrozza da semplice veicolo di trasporto a simbolo di introspezione e di resilienza artistica.

