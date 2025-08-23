Così Tredozio rinasce: "Dopo piogge e sisma, eventi vecchi e nuovi per riscoprire il paese"

"Le attività turistiche dell’Estate Tredoziese, in particolare enogastronomiche, naturalistiche, sportive e culturali, organizzate dalla Pro loco e dalla Protezione Civile, ossia, la Cinghialata e la Cacciagione di Ferragosto, sono state molto frequentate e apprezzate, dai tredoziesi, villeggianti e turisti di passaggio". Lo sostiene il sindaco di Tredozio, Gianni Ravagli, esprimendo la soddisfazione dell’amministrazione, di tutte le associazioni di volontariato e degli operatori turistici che hanno contribuito alla realizzazione del ricco calendario di eventi.

Sindaco Ravagli, dopo i duri fatti dell’alluvione nel maggio 2023 e del conseguente terremoto del 18 settembre successivo, che segnali sono quelli della ripresa turistica?

"Stanno restituendo a molti la voglia di partecipazione e di frequentazione dei luoghi pubblici. Si spera che abbiano contribuito anche a far conoscere le bellezze del territorio a tanti nuovi visitatori, potenziali futuri turisti, e ad incrementare le presenze nelle attività economiche e turistiche ricettive".

E’ interessante anche il fatto che alle manifestazioni tradizionali, se ne siano aggiunte di nuove, finanziate dai contributi di Camera di commercio e del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi?

"Sì, eventi sportivi come lo Slalom Coppa Romagna - Trofeo Visani, la rievocazione storica del Rally Colline di Romagna, con la presentazione del libro ‘Favola per la tribù dei Rally’, presenti tante vecchie glorie del volante, e la Gran Fondo del Tramazzo - Coppa Romagna di mountain bike. Eventi culturali, come le proiezioni di film in piazza XXV Aprile, la presentazione di libri, performance di arte contemporanea, la lettura di poesie e le osservazioni astronomiche della luna e delle stelle, le serate dedicate al dialetto romagnolo, i laboratori di scrittura/lettura per tutte le età. Inoltre, sono state allestite diverse mostre".

Quali ancora visitabili?

"La mostra fotografica a cura del Foto Club nel parco delle Rimembranze, la mostra open air su Pietro Zangheri in piazza XXV Aprile e la mostra sul ‘Sentiero delle Foreste Sacre’ nella sala ‘Bocca della Verità’, in collaborazione col Parco nazionale, la mostra di arte contemporanea di Sofia Silvestri".

Tra le novità, quali le iniziative più partecipate?

"Il Festival dell’Ozio, due giorni all’insegna del buon cibo e dello stare insieme; Habitare il fiume, in collaborazione coi giovani di Habitattt; il Festival natura e ambiente, sul Parco nazionale, convegno sul naturalista forlivese Pietro Zangheri e sul Sentiero delle Foreste Sacre e il Lago di Ponte; la Fiera di Sant’Anna e Tramazzonia, prima edizione di trekking sull’Appennino con 150 partecipanti da tutta Italia".

Sta per finire l’estate, ma non le manifestazioni?

"Per ricordare l’eccidio dei partigiani a Ca’ Cornio, oggi il Cai Valtramazzo con le sezioni di Faenza e Forlì ha organizzato l’escursione a piedi da Tredozio e Modigliana a San Valentino. Sempre oggi è in programma il Mercato contadino dalle 19 nel parcheggio Mercatale, con la cena alla toscana della Locanda Il Guelfo. Tutto ciò a completamento di serate musicali e gastronomiche organizzate dalle attività del centro, Taverna dei Rioni e Bar Penna. Infine, sempre oggi si tiene la premiazione del concorso di poesia Maria Virginia Fabroni".

A settembre?

"Il 40° della Protezione civile sarà festeggiato il 13, insieme alle istituzioni regionali, per fare il punto sulla ricostruzione a due anni dal sisma che ci ha colpito".

Quinto Cappelli