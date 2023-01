Così Zamboni salvò oltre 300 ebrei

La Giornata della Memoria sarà celebrata a Santa Sofia domani alle 11,30 nel Parco Guelfo Zamboni nel Vallino. Saranno presenti delegazioni del Comune, dell’Anpi, della Coop reduci combattenti partigiani e il Gruppo Alpini. Guelfo Zamboni è stato definito da molti il Perlasca di Salonicco. Nato a S. Sofia nel 1897 terra romagnola amministrata da Firenze, ultimo di 8 figli di una piccola famiglia artigiana, rimase orfano ben presto ma decise di continuare gli studi facendo i lavori più umili. A soli 19 anni partecipò alla prima guerra mondiale dal 1916 al 1918 e venne decorato di medaglia di bronzo e, nel 1925, dopo essersi laureato in economia e commercio, vinse un concorso che gli aprì la carriera diplomatica. Durante la seconda guerra nel 1942 fu console a Salonicco in Grecia e qui riuscì a salvare quasi 300 ebrei (altre fonti parlano di 350) dalle grinfie dei nazisti che deportarono nei campi di sterminio quasi tutta la comunità ebrea della città stimata in 56.000 mila persone delle quali solo 2.000 si salvarono. Ebbene il piccolo ma tenace santasofiese, con l’aiuto sostanziale dei funzionari della Farnesina, riuscì a far passare per cittadini italiani molti ebrei e a salvarli da morte certa. o.b.