"Costante ricerca di neodiplomati"

Sono diversi i profili lavorativi ricercati in questo periodo nel territorio provinciale. In particolare sono una trentina le persone per le quali permane una costante richiesta in ambito informatico, nell’help desk, addetti alla vendita, saldatori senior e operatori cnc capaci di programmare, sorvegliare e utilizzare macchine utensili a controllo numerico computerizzato. Inoltre, le aziende medio-piccole e artigiane offrono impiego a 4 impiegati controllo qualità nel settore packaging e legno, 4 impiegati nel controllo di gestione e ufficio logistica e, in ambito produttivo, a tappezzieri e 4 magazzinieri. "I profili più ricercati e di difficile reperibilità-spiega Barbara Ghetti, responsabile area Romagna di Openjobmetis-sono quelli di manutentori meccanici e elettromeccanici, montatori meccanici, operatori macchine cnc, saldatori, tornitori, elettricisti, idraulici e profili tecnici come ingegneri, geometri e disegnatori. Collaboriamo inoltre con gli istituti scolastici per la ricerca di neodiplomati con competenze, tra le altre, di amministrazione e contabilità, ufficio paghe, addetti alle vendite, logistica, geometra, progettisti meccanici e addetti assemblaggio". Nel settore agroalimentare, le imprese provinciali più importanti ricercano circa 700 persone, in maggior parte stagionali, soprattutto addetti alla cernita, addetti magazzino al carico e scarico, per la raccolta in campo e il diradamento all’interno dei terreni aziendali. "Purtroppo-conclude Barbara Ghetti-l’attuale emergenza meteorologica con danni ingenti alle colture rende imprevedibile lo scenario lavorativo".