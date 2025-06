"Costi insostenibili per le famiglie"

Andreina Etzi, 38 anni, si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro. Insieme al marito si è trasferita a Forlì dalla Sardegna nel 2016. La coppia non ha familiari in zona a cui poter affidare i figli. "Quest’anno ho dovuto iscriverli a due centri estivi diversi: la bimba di 8 anni frequenta una struttura gestita da una cooperativa, mentre il piccolo di 2 anni continuerà nell’asilo nido che già frequenta durante l’anno. Il centro però chiuderà da agosto fino all’8 settembre, costringendoci a prendere le ferie in modo alternato. Per la fascia d’età 0-3 l’offerta è limitata". Alle difficoltà organizzative si aggiunge il peso economico: "Ci chiedono di pagare il servizio ad aprile: tra centro estivo e retta del nido abbiamo speso oltre 1.300 euro in un solo mese. È questo il modo in cui si aiutano le famiglie?".