Costituzione, ecco cosa abbiamo imparato

La prof dice che è bello osservarci mentre facciamo educazione civica perché partecipiamo tutti, abbiamo i volti illuminati e gli sguardi attenti! Se alziamo la testa verso le pareti della nostra classe vediamo alcuni lavori che abbiamo fatto nei mesi passati e ci sentiamo orgogliosi… Appesi ritroviamo i nostri volti e le nostre biografie che ci ricordano che siamo tutti diversi tra di noi ma proprio per questo unici e irrepetibili e per fortuna tutti godiamo dei benefici dell’art. 3 della nostra Costituzione: ’Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…’. Se continuiamo a far scorrere lo sguardo sul lungo striscione di carta appeso alla parete vediamo immagini e frasi che ci ricordano l’art. 32 della nostra Costituzione ’La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti…’. A noi ragazzi della 2ªB piace confrontarci e imparare cose nuove e questa ora di lezione ci permette di approfondire, fare tante domande e partecipare. Le tematiche che si affrontano nel lungo percorso scolastico sono molteplici e spaziano dalla conoscenza della...