Costruttori edili: Sassi confermato presidente

Franco Sassi è stato confermato presidente di Ance Forlì-Cesena, dai costruttori edili del territorio riuniti in assemblea. Sassi è amministratore delegato di Technologica S.r.l., azienda di Predappio specializzata nella realizzazione di carpenterie metalliche e strutture in acciaio, alluminio e vetro e involucri per l’edilizia, attività che svolge in Italia e all’estero; ricopre già l’incarico di presidente di Ance Forlì-Cesena dall’ottobre 2019 ed è giunto, quindi, al suo secondo mandato.

A comporre il consiglio di presidenza dell’associazione nel quadriennio 20232027, saranno i nuovi giovani vicepresidenti: Silvia Gorzanelli, amministratore unico di Italbonifiche S.p.A., ed Enrico Ortolani, direttore tecnico di Eurostab S.r.l., che affiancheranno gli ’esperti’ Luigi Martini in qualità di tesoriere ed i presidenti degli enti bilaterali, Patrizio Vincenzi e Roberto Coromano.

Nuovi ingressi anche per la composizione del consiglio generale, dove entrano Lamberto Neri (Co.Ge.N.), ed i giovanissimi Giulia Coromano (Coromano Srl) e Christian Vincenzi (Edil.Sal.Ces. Snc), ad affiancare Giovanni Antonini (Antonini & C. Snc), Antonio Arienti (Trevi Spa), Cesare Trevisani (Renova Red Spa) e Davide Gabrielli (Comaco Italiana Spa).

Nel suo intervento, il rieletto presidente ha espresso la volontà di rilanciare l’attività dell’associazione rendendola sempre maggiormente vivace, partecipe e autorevole nel dibattito pubblico.