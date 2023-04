’Costumi, metamorfosi e visioni’ tra arte e moda

Anche quest’anno il circolo Acli Lamberto Valli propone una serie di eventi collaterali alla grande mostra ‘L’arte della moda’ allestita fino al 2 luglio al San Domenico a Forlì. In totale sono 17 gli enti e le associazioni che si sono impegnate a realizzare 13 eventi dal titolo ’Costumi metamorfosi visioni - Itinerari polisemici tra arte e moda’. Gli eventi avranno inizio il 26 aprile, ore 20,45, alla sala Aurora (corso Garibaldi 80) con la conferenza i Lamberto Cantoni, semiologo e docente alla Libera Accademia di Belle Arti di Rimini, su ‘La moda fra arte e stili di vita’.

Seguiranno due appuntamenti col cinema nella sala San Luigi: il 3 maggio ore 20,30 con ‘Colazione da Tiffany’ commentato da Pietro Caruso e Miro Gori; e il 10 maggio ‘Il Diavolo veste Prada’ commentato da Caruso e Paolo Pagliarani. Il quarto evento, il 13 maggio al San Domenico, ore 21, ‘Danze, Moda e Musica’ vedrà esibirsi, su musiche di Mozart, Bach, Boccherini, Cirri, il violinista Luca Giardini e al clavicembalo Filippo Pantieri, mentre i ballerini della scuola Ateneo Danza indosseranno costumi d’epoca. Il videomaker Lorenzo Fantini realizzerà un video come testimonianza dell’evento.

Dal 13 al 27 maggio alla Galleria Manoni si terrà una mostra di Amnesty International su ‘Come eri vestita?’, storie di donne contro i pregiudizi. Il 17 maggio, ore 20,45, nella chiesa di Santa Lucia, Suor Emmanuela Viviano con ‘Vestire è servire’ racconterà gli abiti in uso nella liturgia. Seguirà il 19 maggio ore 17,30 nella sala Melozzo ‘La stoffa dei giovani’ che contemplerà i progetti e le mode in Italia e nel mondo. Non poteva mancare uno spettacolo teatrale il 21 maggio ore 20,30, nella Fabbrica delle Candele, diretto da Loretta Giovannetti dal titolo ‘Nei panni degli altri’. Lo spettacolo sarà interpretato da Luigi Ascanio, Pietro Caruso, Paola Casara, Maria Giorgini, Alessandra Righini, Enrico Rossi, Marco Viroli. Ancora danza il 27 maggio ore 17,45 nella Sala Aurora su ‘L’arte della moda nella Danza’ con introduzione di Riccardo Tessarini. ‘Storie della moda’ sarà il tema affrontato da Emanuela Scarpellini e da Maurizio Ridolfi il 29 maggio ore 17,30 nella Sala Melozzo. Il 31 maggio, ore 17,30, Centro Pace, conferenza di Tina Marinari su ‘Storie di donne’. Chiuderà la rassegna, il 1° e 9 giugno, ore 20,30, ‘L’abito non fa il monaco?’, percorso fra costumi e quadri degli ordini ecclesiastici forlivesi con visite guidate a chiese e conventi a cura di Chiara Macherozzi e Alessandra Righini. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e valgono come corso d’aggiornamento per gli insegnanti.

Rosanna Ricci