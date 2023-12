Covid, corsa al vaccino. Anziani e fragili in fila per la quarta dose: "È un dovere civico"

Non è un déjà–vu di tre anni fa, si torna in fila per il vaccino anti Covid. Sono, infatti, 261 le persone prenotate ieri, in una delle due giornate (la prima è stata lunedì) di aperture straordinarie degli ambulatori all’ospedale Morgagni Pierantoni. Salendo al centro prelievi del padiglione Vallisneri una schiera di sedie allineate, una dietro l’altra, accoglie i pazienti in attesa dell’iniezione e lo sguardo vigile di un’infermiera smista ciascuno all’interno degli ambulatori.

Un’organizzazione quasi ‘militare’, senza sosta: prima il colloquio con il medico per la compilazione di un questionario e poi la quarta dose di vaccino. Tutto si svolge rapidamente e l’attesa dei canonici trenta minuti post inoculazione diventa l’occasione per raccontare le proprie esperienze personali con il virus. Anche i forlivesi Valeria ed Alessandro con il loro figlio Michele, hanno prenotato per ricevere la quarta dose; una famiglia attenta anche al prossimo: "Vaccinarsi per noi è anche un dovere civico, per proteggere noi stessi e gli altri. Siamo qui – sottolinea Valeria – tutti e tre perché sia io che mio marito abbiamo patologie croniche e la mutazione costante di questa malattia richiede una copertura vaccinale regolare".

Nonostante lo stato d’emergenza sia stato dichiarato concluso, resta alta l’attenzione alla circolazione del virus che, complice l’arrivo dell’inverno e la permanenza in luoghi chiusi, è tornato a diffondersi e a colpire anche in forme gravi. Infatti, nella prima settimana di dicembre ci sono stati 35 decessi in Regione; in provincia sono tre i morti, con un’età media di 86 anni. Non solo, crescono anche i ricoveri in terapia intensiva, in particolare a Cesena, una persona risulta ospedalizzata. Anche Eliana e Giuseppe da Predappio, hanno raggiunto ieri gli ambulatori sfidando il freddo e il buio del tardo pomeriggio: "Mio marito lo scorso anno si è ammalato di Covid e a causa di pregressi problemi respiratori la situazione si è aggravata al punto che è stato necessario portarlo in ospedale per diversi giorni. Per fortuna tutto è andato bene ma oggi siamo qui su suggerimento del medico di base".

Le sedute straordinarie sono aperte a tutti, senza distinzione d’età, ma perlopiù i pazienti prenotati ieri pomeriggio erano anziani e soggetti fragili; tra questi anche persone con immunodeficienza, come Giovanna: "Sono una paziente oncologica, ho contratto il Covid lo scorso anno e ho dovuto sospendere la chemioterapia per ben due settimane; vaccinarmi è fondamentale per poter proseguire le terapie, perché curare il tumore è una vera corsa contro il tempo". Secondo il monitoraggio dei medici le infezioni respiratorie che circolano attualmente sono da imputare in minima parte all’influenza stagionale, il cui picco è atteso tra qualche settimana. Ma se le vaccinazioni antinfluenzali procedono a gonfie vele, con un’adesione del 54% in Regione, non si può dire lo stesso di quelle Covid, che si assestano sul 23%; per rafforzare la campagna e avere una maggiore adesione, l’Ausl Romagna, ha organizzato un nuovo open day, oggi dalle 14 alle 18.30, sempre al padiglione Vallisneri.