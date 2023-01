Covid, in calo il numero dei nuovi contagi

In secca diminuzione il numero di nuovi casi di Covid nel Forlivese. Nella settimana dal 20 al 26 gennaio sono stati 117 i cittadini che hanno contratto il Coronavirus; nella settimana precedente, si registrarono 179 nuovi ammalati. Simile la tendenza anche a Cesena, scesa da 141 nuovi contagiati ai 118 dell’ultima settimana. Su scala regionale, l’età media dei nuovi casi è di 53,9 anni (il 90% non presenta sintomi oppure li ha lievi). Nel territorio provinciale c’è stata comunque una vittima durante gli ultimi 7 giorni, due in provincia di Ravenna, nessuna a Rimini. Nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Forlì è ricoverata una persona a causa del Covid. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 14 di ieri, in l’Emilia-Romagna sono state somministrate 11 milioni e 262 mila 527 dosi; sul totale sono 3 milioni 805 mila 258 le persone con oltre 12 anni che hanno completato il ciclo vaccinale.