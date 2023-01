Covid, nuovi orari ai ’drive through’

Scattano lunedì prossimo le nuove disposizioni sulla gestione del Covid-19, in seguito alla circolare ministeriale del 31 dicembre. Nel territorio di Ausl Romagna le novità riguardano gli orari di apertura dei Drive Trough che restano attivi e l’apertura da parte dei Servizi di Igiene Pubblica di ambulatori per i tamponi di guarigione riservati solo ai soggetti per i quali resta l’obbligo di tampone per l’uscita dall’isolamento Covid: persone immunodepresse, soggetti positivi che sono giunti dalla Cina e operatori sanitari.

L’eliminazione dell’obbligo di tampone di fine isolamento per la gran parte dei cittadini e la conseguente significativa riduzione delle richieste di tamponi diagnostici consente una rimodulazione degli orari di apertura dei Drive Trough che restano attivi su tutto il territorio romagnolo per l’esecuzione dei tamponi molecolari diagnostici su richiesta del medico curante. Nel caso di Forlì, il punto situato alla Fiera sarà in funzione dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 10 e il venerdì dalle 14,30 alle 16,30. I soggetti che risulteranno positivi al tampone continueranno a ricevere dall’Ausl il provvedimento di inizio isolamento in cui sono chiarite le nuove modalità per terminare l’isolamento nonché le raccomandazioni da seguire. Non sarà più inviato invece il provvedimento di fine isolamento.

I tamponi di guarigione (riservati alle categorie con obbligo ad accesso diretto, elencate sopra) saranno invece effettuati nell’ambulatorio di vaccinazione di via della Rocca, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15, martedì e giovedì dalle 16 alle 17.

Intanto nella settimana dal 6 al 12 gennaio si registrano 8 decessi a causa del Covid in provincia di Forlì-Cesena. I nuovi casi risultano 269 a Forlì e 255 a Cesena.