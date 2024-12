Covid, vaccinazioni martedì dalle 14 alle 16 ad accesso libero

Proseguono le campagne di vaccinazione contro influenza e Covid. È possibile rivolgersi al proprio medico, alla rete delle farmacie che vaccinano o ai servizi di Igiene pubblica. Per la vaccinazione anti Covid ci sono inoltre sedute straordinarie per adulti ad accesso libero: a Forlì questo martedì dalle 14 alle 16 all’ospedale, padiglione Vallisneri. La vaccinazione è gratuita e non richiede prescrizione medica. Si può anche prenotare tramite Cup, CupTel 80000 2255, Cupweb o Farma Cup (info su https://www.auslromagna .it/argomenti/covid-19/vaccinazione-anti-covid) o mail a vaccinazioni.foauslromagna.it).