Crai, la nuova proprietà ci ripensa: "Rientrano tutti gli esuberi"

Sembra risolversi la vertenza dell’ex supermercato Crai di via Balzella. Si è svolto ieri il secondo incontro in Provincia, presenti Comune e Agenzia per il Lavoro e "con nostra sorpresa – riportano Cgil, Cisl e Uil in una nota – Mood Maison (nuova società proprietaria) ha dichiarato il rientro di tutte le posizioni in esubero, con un notevole cambio di direzione rispetto al precedente incontro in Provincia del 29 aprile". I sindacati tuttavia dicono anche che "i facili cambiamenti d’umore in merito al reale numero di maestranze necessarie per l’attività del punto vendita e la mancata esposizione di un chiaro piano commerciale non forniscono sufficienti garanzie occupazionali. Il 17 maggio si terrà l’incontro per la cassa integrazione straordinaria richiesta da Mood Maison e ci aspettiamo entro quella data proposte concrete".