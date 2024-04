Crai, tavolo in Provincia: "Salvare i posti di lavoro"

Non si ferma la battaglia dei dipendenti del supermercato Crai di via Balzella, la cui cessione al marchio cinese Mood Maison comporterà l’esubero di circa la metà dei lavoratori assunti, molti dei quali sono donne e con oltre 30 anni di servizio alle spalle, che dal 1° maggio rimarranno a casa (i nuovi titolari si sono detti disponibili ad assumere 12/14 lavoratori su 21). Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dalla scorsa settimana hanno organizzato presìdi quotidiani di fronte al punto vendita; oggi alle 9 la protesta si trasferirà in centro, in piazza Morgagni: infatti i sindacati saranno in Provincia per un tavolo istituzionale sulla crisi aziendale e i lavoratori, insieme a chi solidarizza con loro, non intendono mancare all’appuntamento facendo sentire la loro voce.

"Chiediamo a tutta la popolazione e alle istituzioni – l’appello degli esponenti sindacali – di non lasciare sole queste persone e di sostenere la loro lotta". Nel frattempo continuano ad arrivare manifestazioni di solidarietà, tra le quali quella del consigliere regionale Massimo Bulbi: "Sono vicino a coloro che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Seguirò con attenzione il tavolo istituzionale in Provincia per affrontare questa crisi aziendale e trovare soluzioni che tutelino i posti di lavoro, la professionalità e la dignità dei lavoratori". Anche l’assessore Paola Casara parteciperà al Tavolo: sabato era al presidio davanti al Crai e ha fatto presente che il sindaco si è già adoperato personalmente per cercare di trovare soluzioni a questa crisi.