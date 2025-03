Credere nella cultura è cultura. Tassani amaro: "Manca una visione"

Alla venerabile età di 81 anni compiuti il 25 dicembre scorso, lo storico forlivese Giovanni Tassani arricchisce la sua attività di scrittore e ricercatore. Infatti mentre è alle prese con il secondo volume della biografia di Tommaso Tittoni (ministro degli esteri dal 1903 al 1905, poi dal 1919 al 1929 presidente del Senato e ambasciatore italiano a Londra e a Parigi), Tassani ha ricevuto la richiesta da parte della Fondazione Alcide De Gasperi di curare uno dei sei volumi della storia della Democrazia cristiana, dedicato proprio all’età degasperiana, testo che dovrà essere pronto entro giugno.

Ma soprattutto da gennaio – "anche se devo ancora andare a Bologna a ritirare il tesserino" – Tassani è diventato ispettore onorario per la provincia di Forlì-Cesena per la Soprintendenza archivistica e bibliotecaria dell’Emila Romagna: "Sono incaricato di scoprire e valorizzare archivi esistenti nella nostra provincia ed eventualmente individuarne dei nuovi. Si tratta di un incarico onorifico e non retribuito, anche se confesso che mi ha fatto molto piacere che si siano rivolti a me".

Collegandosi a questa sua nuova attività l’ex assessore alla cultura dal 1993 al 1999, prima con la giunta di Sauro Sedioli e poi con quella guidata dal sindaco Franco Rusticali, affronta il problema legato all’aspetto culturale della nostra città: "Da questo punto di vista Forlì deve cominciare a volare, ma per farlo le servono due ali. Una è rappresentata dal sistema museale che con il San Domenico in prima fila diciamo che funziona, mentre manca la seconda ala, quella strettamente legata al sistema bibliotecario ed archivistico". Tassani va nello specifico: "Sotto questo aspetto abbiamo un patrimonio culturale di una ricchezza enorme, ma purtroppo non è mai stato fatto nulla di serio e di concreto per valorizzarlo, e questo per due motivi: in primo luogo, perché questa amministrazione vuole risultati immediati ed è difficile ottenerli quando si parla di archivi storici e collezioni; in secondo luogo, e questo è forse l’aspetto più grave, è perché nessuno ci crede davvero e nessuno ha una visione generale e globale, un progetto". Questo discorso si lega al tema del momento, quello di Forlì (e Cesena) capitale italiana della cultura: "Come patrimonio potremmo essere una grande capitale della cultura, ma se vediamo come questo patrimonio è governato allora siamo sicuramente all’ultimo posto in Emilia Romagna, e questo sia a livello di gestione e di personale, sia a livello di fruibilità per i visitatori. La Collezione Verzocchi è da qualche parte anche se nessuno sa dove, e il patrimonio contenuto in Biblioteca Saffi e Collezioni Piancastelli nel palazzo del Merenda pare essere stato abbandonato a se stesso, senza poi parlare della donazione fatta al Comune di due immensi archivi familiari, vale a dire quelli dei due rami storici dei Paulucci di Calboli. Il primo depositato in Archivio di Stato dagli anni ‘90, è quello di Raniero, Fulcieri e Giacomo, mentre il secondo, quello del ramo Ginnasi, è stato donato nel 2022 da Gian Raniero Paulucci de Calboli. Ora pare debba partire un grande progetto per la gestione di questi archivi, speriamo bene. Mi sembra manchi una visione generale del progetto cultura a Forlì. Si mettono a posto i contenitori, ma si è dubbiosi e incerti su cosa mettere al loro interno".

Tassani critica anche lo stato di gestione delle biblioteche: "Nelle biblioteche ci sono 12 impiegati, due funzionari e nessun dirigente, mentre sulla base del sistema bibliotecario nazionale di impiegati ce ne dovrebbero essere fra i 28 e i 30. Per i fondi antichi ci sono due impiegati bravissimi, ma nel complesso non esiste nessun giovane da inserire affinché possa imparare ed appassionarsi ad un compito così importante e bello. La verità è che nessuno pensa al personale che deve gestire questo enorme patrimonio culturale. Ora c’è un nuovo assessore che è una persona gentile, speriamo possa fare qualcosa di buono. Manca una gerarchia delle priorità da affrontare – rimarca Tassani –, e se Forlì vuole diventare capitale della cultura, deve riuscire ad averla oltre ad imparare a gestire il suo immenso patrimonio culturale partendo dalla rigenerazione del personale. Ma la domanda che mi faccio e alla quale non so dare risposta è una sola: c’è qualcuno in questa amministrazione che ci crede davvero e la vede come una missione nel suo mandato? Molto passa proprio dalla risposta a tale quesito".