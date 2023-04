Crediti bloccati: "A rischio 400 lavoratori"

I crediti bloccati riferiti al Superbonus 110% in edilizia al centro di un incontro fra i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati e il presidente della Provincia Enzo Lattuca. Dopo aver chiesto nei giorni scorsi l’intervento del prefetto, i soggetti economici del territorio hanno espresso nuovamente forte preoccupazione riguardo il problema, emerso dopo la decisione del governo di interrompere la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. "La sottovalutazione di questo problema – sostengono Agci, Ance, Cna, Confcooperative, Confartigianato, Legacoop, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil – rischia di condannare il nostro Paese a una brusca frenata e a un pericoloso crollo di fiducia".

Gli effetti si estenderanno a tutti i settori collegati, dicono le associazioni, ma colpiranno anche le famiglie beneficiarie degli interventi, con il rischio di decine di migliaia di contenziosi con i soggetti realizzatori e con le autorità preposte ai controlli. La prima emergenza è certamente lo sblocco dei crediti pregressi.

"Ringrazio i rappresentanti delle associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali di Forlì-Cesena – ha dichiarato Enzo Lattuca al termine della riunione – per l’incontro in cui abbiamo avuto modo di riflettere sulle conseguenze del decreto-legge, in discussione in questi giorni in parlamento per la conversione, sul nostro territorio in termini di cantieri che si fermano, difficoltà delle famiglie, 400 addetti dell’edilizia che rischiano il posto di lavoro. Sarà mia cura sollecitare i colleghi presidenti di Anci e Upi ad una interlocuzione con il governo per trovare una soluzione sui crediti incagliati".