Crepe sui muri della casa che fu di Silvio Corbari

Sono diversi i danni al patrimonio pubblico riscontrati dai Vigili del fuoco sul territorio di Modigliana dopo una settimana dalla scossa di terremoto. "Sono importanti quelli rilevati alla casa de La Prata nella tenuta di Montebello, che nel periodo estivo viene utilizzata come punto di accoglienza, in particolare per i gruppi scout – ha riferito il sindaco Jader Dardi –. Danni anche alla casa di Ca’ Cornio con crepe nei muri e nella lapide". Qui 79 anni fa, il 18 agosto 1944, furono uccisi quattro partigiani del ‘battaglione Corbari’: Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo Spazzoli e Iris Versari. L’edificio è una casa colonica, acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena e poi restaurata in quanto luogo della memoria dell’eccidio.

A Modigliana, poi, ci sono crepe nelle pareti nella segreteria alle scuole medie, precauzionalmente trasferita in altri uffici. Danni anche in alcune abitazioni, per fortuna tutte agibili.

g. a.