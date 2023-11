Cresce il fabbisogno in Emilia-Romagna. Un milione a luglio per le zone alluvionate

Cresce il fabbisogno abitativo in Emilia-Romagna. Un quadro socio-economico in crisi, un patrimonio pubblico insufficiente a soddisfare una domanda in aumento, risorse statali non adeguate e alloggi Erp ormai vecchi sono fattori che richiedono subito risposte. È il quadro emerso dalla clausola valutativa della legge regionale 24, in materia di intervento pubblico nel settore abitativo, su cui si è fatto il punto in commissione Territorio ieri in Regione. "Il bisogno abitativo – ha spiegato l’assessora alle Politiche abitative, Barbara Lori – è in forte crescita e la Regione sta lavorando in sinergia coi territori per intercettare e avvicinare la domanda con l’offerta, anche di tipo privato. Ricordo che le risorse regionali per fronteggiare l’emergenza abitativa sono state integrate, a luglio, da un milione di euro a favore delle case Acer delle aree alluvionate".