Forlì
CronacaCresce il progetto Nocciòlo. Open day all’azienda Sirri
12 set 2025
GIANNI BONALI
Cronaca
Cresce il progetto Nocciòlo. Open day all’azienda Sirri

La coop Terremerse, fornitrice di Ferrero, ha mostrato agli agricoltori metodi e prospettive di tale coltivazione

Per approfondire:

La cooperativa agroalimentare romagnola Terremerse ha avviato, da cinque anni, con l’azienda Ferrero un importante progetto per creare la prima filiera di qualità, tracciabile e 100% italiana di nocciòlo, nelle regioni maggiormente vocate per questa coltura: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto.

Il progetto ‘Nocciòlo’ è così un’interessante proposta per l’imprenditore agricolo: gli permette di aderire a un contratto di coltivazione pluriennale, che offre stabilità del reddito con ridotti rischi di volatilità dei prezzi. L’industria dolciaria italiana, infatti, è sempre più alla ricerca di prodotti nostrani e l’italianità della nocciola è riconosciuta e di valore.

Mercoledì scorso all’azienda agricola Sirri di Pievequinta si è svolto un open day nell’ambito del programma ‘Ortofrutta Experience’, su un terreno di 3 ettari che assicura una produzione di oltre una tonnellata di nocciole per ognuno di essi. L’Italia è il secondo produttore mondiale (dopo la Turchia) e il primo consumatore. "Siamo fornitori dell’azienda Ferrero – spiega Ilenio Bastoni, direttore ortofrutta di Terremerse – sia per la Nutella che per i Ferrero Rocher, la nota pralina ripiena con una nocciola intera tostata. La nocciola richiesta dev’essere di alta qualità e rispettare tutti i parametri fissati dalla storica azienda piemontese: per noi un importante riconoscimento che premia un lavoro serio e professionale".

Questo tipo di coltura necessita di un ridotto utilizzo di agrofarmaci e nutrizionali e ha un fabbisogno idrico limitato. Le spese maggiori nella realizzazione di un corileto (ovvero una coltivazione di nocciòli) sono dovute all’acquisto delle piante certificate e all’eventuale realizzazione di un impianto di irrigazione, ma poi la durata media di produzione della pianta è di 30 anni.

"Il nocciòlo è una pianta resiliente che preferisce le zone di pieno sole o parzialmente ombreggiate e costituisce una interessante opportunità per gli agricoltori – prosegue Bastoni –, che invitiamo ad aderire al progetto di Terremerse in un settore che ha una forte domanda ed una crescita del 30% rispetto allo scorso anno".

L’appuntamento, promosso da Terremerse e Italia Ortofrutta, per gli oltre cento agricolori presenti è stato quindi un presiozo momento di approfondimento tecnico e confronto su raccolta meccanica, tecniche agronomiche avanzate e soluzioni innovative per una coltivazione sostenibile di questa eccellenza.

