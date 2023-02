Crescere consumatori digitali consapevoli

Il 25 gennaio si è presentata nella nostra classe una giovane signora, che ci ha coinvolti, nell’ambito delle iniziative promosse da SapereCoop, nel laboratorio ’Crescere Consumatori Digitali’. Esso, della durata di due ore, è stato utile, perché ci ha sensibilizzato sull’uso e consapevole dei nuovi media. Il laboratorio è iniziato con un sondaggio sui nostri profili per capire quali applicazioni dei social fossero le più gettonate. E’ emerso che app quali Facebook, Linkedin e Twitter sono poco usate, mentre la stragrande maggioranza usa Instagram (21 su 23) e TikTok (22 su 23); inoltre, tutti usiamo YouTube e 12 accedono anche a Twitch. Alcuni hanno dichiarato di pubblicare contenuti, specialmente su TikTok, tuttavia la maggioranza ne usufruisce per giocare o per puro intrattenimento. Il lavoro è poi continuato con un’attività di brainstorming, dalla quale sono emerse molte parole che avevano attinenza con il titolo del laboratorio, quali informazione, fake news, discussioni, litigi, socializzare, ingenuità, cyberbullismo… L’esperta ci ha poi proposto la visione di un video molto buffo: veniva offerto ad alcuni bambini un vecchio telefono a rotella e si chiedeva loro se sapevano cosa fosse e come si usava. Un bambino non aveva idea di cosa fosse, gli altri sì, perché lo avevano...