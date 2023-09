Cresime della media e alta valle con cinquecento partecipanti

La celebrazione della cresima da parte del vescovo Livio Corazza (nella foto) per 27 ragazzi e 2 adulti delle parrocchie di Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, svoltasi sabato scorso, ha raccolto circa 500 persone. L’evento a Portico: "Una celebrazione commovente e toccante – l’ha definita il vescovo Corazza –, in una ambiente unico e suggestivo del paese medievale": il giardino di Dante e Beatrice, incastonato fra la chiesa parrocchiale di Santa Maria in Girone e la Torre Portinari o mastio del castello dei Guidi.

I cresimati erano di Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto (quelli di Dovadola si preparano per il prossimo anno nel proprio paese), in pratica le comunità che formano l’Unità pastorale di Rocca fino al Muraglione, guidata dal parroco e dal vice, don Giovanni Amati e don Rudy Viscarra, che hanno concelebrato col vescovo. La celebrazione è stata animata dal gruppo corale di Portico, diretto dalla maestra Raffaella Pace, organista Laura Bartolini. Al termine del rito solenne e all’aperto in un ambiente apprezzato da tutti i numerosissimi partecipanti, il vescovo ha ringraziato per la festosa accoglienza, facendo la foto ricordo con i cresimati, mentre il parroco don Giovanni Amati ha ringraziato non solo cresimati, padrini, madrine e genitori, ma anche "i volontari che hanno reso possibile la bella e significativa celebrazione delle comunità della media e alta valle del Montone, raccomandando gli impegni cristiani nella vita quotidiana".

Quinto Cappelli