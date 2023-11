Criminalità in centro. Bar sotto tiro dei ladri: "A cosa servono le telecamere?"

Due furti in due settimane. L’ultimo mercoledì notte. Stessa meccanica: porta sfondata e via libera dei ladri. "E dire che siamo in pieno centro: a che servono allora le tanto strombazzate telecamere di sicurezza della città? Altro che Forlì più sicura. Non è sicura per niente".

La rabbia di Silvia Cortesi è cristallina. Contenuta, ma neanche tanto. "Sono arrabbiata, certo, ma che devo fare?". Siamo, in effetti, nel cuore di Forlì. Corso della Repubblica, bar Red Velvet. Piazza Saffi è lì a cento passi. Silvia col fratello è co-proprietaria del locale. Non ci sono allarmi nel bar. E lei sfodera la sua motivazione: "Siamo o non siamo nel centro? Non ci sono forse telecamere ovunque, come hanno detto gli assessori? I furti però ci sono stati lo stesso... E dirò di più – prende fiato Silvia –: con le transenne dei lavori qui in corso della Repubblica i ladri hanno la vita più facile. Me l’hanno confermato anche i carabinieri: le pattuglie notturne di controllo del territorio, con gli sbarramenti che lasciano gli operai, hanno più difficoltà a monitorare eventuali malintenzionati...".

La cronaca registra il primo ignoto assalto al bar Red Velvet all’inizio di novembre. L’effrazione si consuma nel modo più classico: porta scassinata con qualche rudimentale archibugio e poi scorreria all’interno del locale. La gang si tuffa sulla cassa e si porta a casa circa 500 euro. Seconda incursione: Silvia e il fratello s’erano ingegnati di bloccare in qualche modo la porta d’ingresso del bar; con una specie di stanga avevano così sperato di tenere alla larga un bis criminale prima di trovare una soluzione definitiva. E invece niente. Il bis è arrivato. La sbarra è stata estirpata e ancora una volta i banditi hanno potuto visitare il bar in lungo e in largo. Stavolta però i soldi in cassa non c’erano. In compenso la cricca s’è portata via un pezzo della cassa e due birre fresche. Tanto per berci un po’ su.

"Ho chiamato in Comune – prosegue Silvia –. Prima ho parlato con un tecnico che si occupa dei lavori per sapere se possono gestire meglio la questione delle transenne lasciate lì di notte. E poi ho pure parlato col vice sindaco. Che ha detto? Che studierà la situazione. Comunque il problema resta. Altro che centro più sicuro con le telecamere: in queste ore ho saputo che ci sono stati altri furti, sia in altri locali sia in appartamenti".