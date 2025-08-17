‘Crisalide’ al Giardino di Gualdo. In mezzo alla natura 15 spettacoli

L’Associazione culturale Masque di Forlì con il sostegno del Mic, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Meldola e di Romagna Acque propone dal venerdì 22 a domenica 24 agosto, al Giardino di Gualdo (Meldola) il festival Crisalide con ‘Sensibile, dicibile’.

"Da oltre trent’anni – precisano i direttori dell’evento Lorenzo Bazzocchi, Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni –, il festival è un laboratorio di pensiero e corpo, luogo di attraversamenti generazionali, punto di riferimento per una scena che ricerca nella fragilità il suo gesto politico più radicale. Crisalide segna un movimento. Un procedere illusorio che trae vita dalla forza del simbolo, inteso come grimaldello per dischiudere il sensibile ed aprirlo alle maglie del dicibile. Ma è proprio nella grotta della illusorietà che ci fermeremo. Di fronte alla nostra cecità sta un essere che danza senza briglie, che si nutre della sua inconsistenza e che, allontanando la contingenza – concludono –, si libra senza possibilità alcuna di carpirlo".

Il festival si compone di 15 spettacoli pensati in forma site-specific. Tra i debutti nazionali, Guado di gruppo Nanou esplora l’acqua come partitura coreografica; Malpelo – secondo scavo di Roberto Magnani reinterpreta il racconto di Verga interrogandosi sulla possibilità di una verità in teatro; Shake the Cloud, nuovo lavoro dei Dewey Dell, prosegue la riflessione sul concetto di abbandono; Oh, Spirito! di Masque Teatro richiama un totemismo arcaico e rituale; Angolo di campo di Opera Bianco propone una danza tra lontananza e contatto; Exit di Licia Lanera lavora sul sé attraverso lo stato di trance musicale; SentimentalStudio di Cristina Kristal Rizzo costruisce un assolo danzato sulle posture di un romanticismo contemporaneo.

Ed ancora, in programma Francesca Proia con ‘Presenza comune - esercizi premeditativi’; Stefano Pilia con ‘Lacinia’; Ateliersi con ‘Lo dico dal futuro’; Coppelia Theatre con ‘Ombre bianche’; Teatro dei due mondi con ‘Vedrai, vedrai’; Giacomo Piermatti e Rocco Castellani con ‘Sprofondo’; Mara Oscar Cassiani con ‘Spirit’; Sara Baranzoni e Paolo Vignola con ‘Fuorilogos’ e Matteo Lucca con ‘Nature al di là della misura’.

Le tre giornate prevedono cammini e soste, attraversamenti di campi e aree boschive, momenti di convivio; servono un abbigliamento comodo e calzature adeguate. Il luogo è situato nella campagna prossima a San Colombano, frazione di Meldola. Per chi viene dalla pianura occorre superare Meldola in direzione Santa Sofia; dopo poco si raggiunge San Colombano, superato il quale si incontrerà una grande rotonda: qui occorre prendere la terza uscita e imboccare la strada Vernacchia-Montevescovo; al primo incrocio bisogna svoltare a sinistra e proseguire fino a raggiungere il ponte sul fiume Bidente, attraversato il quale, dopo una breve e ripida salita, ci si ritroverà a un bivio; qui va imboccata sulla destra la Strada Gualdo-Ribatta, in lieve discesa, per proseguire per circa 2 km; quindi sulla destra, al numero 7, bisogna scendere per un breve tratto di strada sterrata sino alla casa.

Spettacoli dalle 17.30 alle 22. Ingresso intera giornata: 15 euro e prenotazione obbligatoria. Info: 393.9707741.