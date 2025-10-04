Crisalide al via con la prima nazionale di ‘Brutale, Dolce’

A Forlì l’autunno non conosce silenzi: dal palco del teatro Félix Guattari (via Orto del Fuoco 3) prende forma la nuova stagione di Crisalide, il festival che da 32 anni unisce teatro, danza, musica e filosofia. Da oggi all’8 novembre prende vita la seconda parte (dopo l’edizione estiva) della rassegna ideata da Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi, Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni. Quindici gli appuntamenti: sei prime nazionali, quattro incontri e un concerto, tutti sotto il tema, ‘Sensibile, Dicibile’.

Il festival si apre alle 21 con la prima nazionale di ‘Brutale, Dolce’, mini ritratto della compagnia berlinese Theater Thikwa, ispirato a Caravaggio e dedicato al teatro inclusivo. A seguire, la regista Saskia Neuthe approfondirà il tema con la conferenza ‘Comprensione estetica e pratica del teatro inclusivo’. Il cartellone riparte sabato 11 con una maratona di tre spettacoli. Ad aprire la serata alle 21 sarà ‘Ex’ della coreografa torinese Paola Bianchi. Seguirà alle 21.30 ‘Studi per M’ di Stefania Tansini, lavoro che mette al centro la relazione fisica tra il corpo e lo spazio. In chiusura alle 22 conferenza-spettacolo ‘La parte maledetta. Carmelo Bene’ della compagnia genovese Teatro Akropolis. Tre performance anche sabato 18: alle 21, sale sul palco ‘Cry Violet’ di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi (musiche di Teho Teardo), alle 21.30 è il turno del concerto ‘Hollow’ del chitarrista e compositore Sergio Sorrentino. Alle 22 si accendono le luci per la prima nazionale di ‘Decoerenza’ di Eva Luna Betelli, mostra un corpo che si confonde tra elementi naturali e oggetti. Il 25 ottobre alle 18.30 spazio alla riflessione con ‘A. Artaud. Questo corpo è un uomo’ curato da Lucia Amara, seguito, alle 21, dalla lettura drammatica de ‘Il regno profondo. Perché sei qui?’ di Claudia Castellucci e Chiara Guidi.

Domenica 26 alle 17, il festival rende omaggio a Gilles Deleuze con un confronto dal titolo ‘Eterogenesi immanente: emergenza, individuazione, divenire’ tra Alessandro Sarti e Marco Tronconi, e la prima nazionale ‘Blown up! inarchiviabilmente Deleuze’ di Silvia Maglioni & Graeme Thomson. Gran finale l’8 novembre con tre momenti distinti: alle 20, ‘Moths’ di Simona Bertozzi, in cui composizione e improvvisazione si intrecciano. Alle 21, il filosofo Massimo Filippi terrà l’incontro ‘Una specie di performance’ e, alle 22, ‘E di tutti i volti dimenticati’ di Masque Teatro. I biglietti si acquistano in loco: ingresso singolo 10 euro, con riduzioni per chi sceglie più serate. Gli incontri sono a ingresso libero.

Valentina Paiano