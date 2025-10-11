Crisalide: danza e teatro fra arte e sperimentazioni

Tre spettacoli, due anteprime nazionali e una serata per raccontare la scena contemporanea. Oggi il Teatro Félix Guattari (via Orto del Fuoco 3) diventa protagonista del Crisalide Forlì Festival, che entra nel vivo della sua parte autunnale con una programmazione densa di sperimentazione tra danza e teatro.

Si parte alle 21 con ‘Ex’, nuova creazione della coreografa e danzatrice torinese Paola Bianchi. Lo spettacolo esplora la provenienza e la sostanza delle immagini che hanno segnato il percorso artistico dell’autrice negli ultimi sei anni. ‘Ex’ nasce dal lavoro di ricerca di Elp, vincitore del Premio Rete Critica 9¾, e si muove tra parola e corpo, in un continuo dialogo tra memoria e presente.

A seguire, alle 21.30, sarà presentato in prima nazionale ‘Studi per M’, progetto coreografico di Stefania Tansini, vincitrice del Premio Ubu 2022 come miglior performer under 35. Il lavoro indaga la relazione tra il corpo e lo spazio che lo circonda, cercando un equilibrio tra luoghi fisici e paesaggi interiori. Nelle sue recenti creazioni, Tansini ha sviluppato un linguaggio che riflette sul ‘collocamento’ del corpo: che si tratti di una stanza, del ciglio di una strada o del vuoto di un teatro, ciò che emerge è la sua costante ricerca di presenza e movimento.

Chiude la serata, alle 22, la compagnia Teatro Akropolis con ‘La parte maledetta. Carmelo Bene’, conferenza-spettacolo ispirata al film dedicato al grande artista. Lo spettacolo si concentra sul pensiero e sulle parole di Bene, affrontando i temi della rappresentazione e del paradosso dell’irrappresentabile, in dialogo con riflessioni filosofiche ispirate da Schopenhauer, Nietzsche e Giorgio Colli. Fondata a Genova nel 2001 da Clemente Tafuri e David Beronio, Teatro Akropolis porta avanti una ricerca sulle origini del teatro e delle arti performative, producendo spettacoli, film e pubblicazioni. Il suo festival ‘Testimonianze ricerca azioni’ è stato finalista al Premio Rete Critica nel 2019 e ha vinto nel 2021 il Premio Hystrio-Digital Stage.

Crisalide Forlì Festival è organizzato dalla compagnia forlivese Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi, Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comuni di Forlì e Meldola, Fondazione Cassa dei Risparmi e Romagna Acque.

I biglietti si possono acquistare direttamente al Teatro Félix Guattari, a partire da mezz’ora prima dell’inizio delle performance. L’ingresso singolo è di 10 euro, con riduzioni per chi assiste a più spettacoli (info e prenotazioni: 393.9707741 e masque@masque.it).