’Crisalide Forlì Festival’ Trent’anni di performance

È attività teatrale ma anche pantomima; è lavoro sul corpo, ma anche sullo spazio che il corpo occupa, in una concezione di arte che si situa al crocevia tra spettacolo e filosofia: tutto questo e tanto altro vuole essere il ’Crisalide Forlì Festival’, la rassegna di spettacoli curata da Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi, Eleonora Sedioli e la consulenza di Sara Baranzoni che, quest’anno, avrà come tema la ’Pluralità del sensibile’. Giunta alla sua 30ª edizione, si svolgerà tra Meldola e Forlì, con 11 giorni di programmazione spalmati in tre mesi: dal 25 al 27 agosto al giardino Gualdo (Strada Gualdo-Ribatta 7) di Meldola; dal 20 ottobre al 19 novembre al teatro Felix Guattari (via Orto del fuoco 3) di Forlì. E con trenta artisti che si avvicenderanno sul palco tra danza, musica e recitazione. "Il festival negli ultimi anni ha colto l’invito dell’assessore Melandri a darsi un nome che fosse più vicino alla città ed è diventato Crisalide Forlì festival – spiega Lorenzo Bezzocchi –. Inoltre, con il covid che spingeva per cercare luoghi all’aperto, abbiamo individuato il Giardino di Gualdo, a Meldola, un luogo agreste dove facciamo attività con la sensazione di essere in un luogo di tutti, alla luce del sole. Così, nelle prime tre giornate, gli artisti, con il gruppo Nanou, Ultimi Fuochi Teatro e altri, replicheranno le loro performance, con scambio di ragionamenti, pensieri, teorizzazione del proprio fare. Nella sessione autunnale – continua Bezzocchi, avremo, tra gli altri, il coreografo Marco D’Agostin e, il 21 ottobre, la danzatrice Cristina Kristal Rizzo, oltre alla performance del Teatro Koreja di Lecce".

"Sono trent’anni che si replica, eppure risulta sempre innovativa – commenta Valerio Melandri assessore alla cultura –. Noi crediamo in questa esperienza e la sosteniamo". La rassegna gode di un sostegno da parte del Comune di Forlì, nell’ambito del bando su base triennale, con una valutazione demandata ad una giuria esterna composta da cinque esperti, che complessivamente ammonta ad una cifra di circa 390mila euro all’anno per tre anni, per complessivi un milione e 200mila euro, destinato ad iniziative analoghe a questa. Crisalide Forlì Festival è sostenuto, tra gli altri, anche dal Mic, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Fondazione Cassa dei risparmi, da Romagna Acque e ha il patrocinio del Comune di Meldola. Info: 393.9707741; www.crisalidefestival.eu.

Paola Mauti