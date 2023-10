Crisalide, riparte la 30ª edizione del festival

Al via oggi al Teatro Felix Guattari, in via Orto del Fuoco 3, Forlì, la seconda parte di Crisalide Forlì Festival, giunto alla 30esima edizione e che presenterà un ricco calendario di appuntamenti fino al 19 novembre. Il festival, dal titolo ‘Pluralità del sensibile’ comprende teatro, danza, musica, filosofia ed è diretto da Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli di Masque Teatro e, con loro, dalla studiosa Sara Baranzoni. Questa seconda parte inizierà col lavoro biografico del coreografo Marco D’Agostin ‘Gli anni’ che sarà interpretato il 20 ottobre, ore 21, dalla danzatrice Marta Ciappina.

Domani l’intensa giornata comincia alle 20 con l’installazione-performance ‘È tutto qui’ della compagnia bolognese Laminarie, di e con Febo Del Zozzo. Seguirà alle 21, ‘Charta’, una descrizione dell’incognita della paternità di e con Bernardo Casertano e alle ore 22, ‘Paso Doble’ della dancemaker Cristina Kristal Rizzo. Domani alle 18, Paola Bianchi e Valentina Bravetti proporranno un’indagine approfondita sulla relazione con ‘Brave’ di Città di Ebla. Alle 19 il Teatro Akropolis presenterà ‘Apocatastasi’ per dimostrare l’impossibilità del corpo di affermarsi al di là della sua effimera esistenza. Poi sarà presente la giovanissima coreografa e danzatrice Stefania Tansini che interpreterà ‘Of the nightingale I envy the fate’ (Dell’usignolo invidio la sorte) (31 ottobre ore 21). Nella stessa giornata, alle 22, avrà luogo ‘UIQ: A Space Oddity (remix)’ degli artisti e cineasti Silvia Maglioni & Graeme Thomson con la loro lecture-performance, un viaggio multiforme nell’Universo Infra-quark di Félix Guattari. Il ricco programma di Crisalide prevede anche un assolo del collettivo Dewey Dell che porterà in scena con Teodora Castellucci ‘I’ll do, I’ll do, I’ll do’ un raduno magico di streghe (11 novembre, ore 21). Poi, alle 22 , si terrà ‘Dove lei non è’ di Francesco Marilungo nato dalla ricerca coreografica sulla presenza-assenza della persona cara defunta. Fra i debutti di questa seconda parte va ricordato: ‘Back eye black’ di Aristide Rontini (12 novembre ore 18) per passare alle 19, a ‘Il linguaggio degli oggetti’ nel passaggio fra il XX e il XXI secolo proposto da Ateliersi.

Poi il 17 e 18 novembre ore 21 si terrà il debutto di ’Voodoo’ di Masque Teatro con l’assolo di Eleonora Sedioli. Gli spettacoli proseguiranno il 18 novembre, ore 20, con ‘I Greci, Gente Seria! Come i Danzatori’ in cui, attraverso maldestri passi di danza, Roberto Scappin e Paola Vannoni proporranno un tormentone pseudofilosofico. Seguirà la compagnia leccese Teatro Koreja con ‘Cumpanaggiu – il pane e il resto’ che metterà in scena i prodotti tipici salentini. Sempre il 18 novembre (ore 22) si terrà il concerto ‘I Corpi del Suono’ con la guida del musicista Michele Selva. Chiuderà l’ampio programma, il 19 novembre ore 19,30, un incontro filosofico di Rocco Ronchi in collaborazione con Praxis, dal titolo ‘Sophrosyne. Chi è filosofo?’. Info: 393.9707741 masque@masque.it.

Rosanna Ricci